LaLiga Hypermotion
El entrenador del Racing, José Alberto López, recibe el alta después de pasar por quirófano por una complicación vascular
El ex del Sporting inicia la recuperación y apunta a ser baja en el partido de este sábado ante el Castellón
Ángel Cabranes
Una intervención menor que terminó complicándose. José Alberto López se recupera este jueves en su domicilio después de iniciar la semana con un susto importante. El ex del Sporting tenía programada una cirugía menor cuya evolución no fue según lo previsto. Lo que en un inicio apuntaba a ser algo que no le iba a apartar de su día a día habitual, terminó llevándole de nuevo al hospital para volver a tener que ser intervenido. Una complicación vascular encendió las alarmas. Afortunadamente, ya descansa junto a su familia, en Santander, a la espera de poder recuperarse lo antes posible para volver a sumarse a su equipo, el Racing de Santander.
Lo que parece fijo es que el asturiano no estará este fin de semana en el banquillo del conjunto santanderino durante la visita, este sábado, al Castellón. Un duelo especialmente importante ya que el Racing, líder de Segunda División, visita precisamente al equipo que marcha ahora mismo segundo, a un punto de distancia. Todo apunta a que José Alberto, si todo marcha según lo previsto, se reincorporará al trabajo a lo largo de la próxima semana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes
- La Región de Murcia se prepara para el Trío de Eclipses: dónde verlos y cuándo llegará cada fenómeno
- Crisis en Vox: Abascal se plantea quitarle la Presidencia a Antelo en la Región de Murcia
- Sesenta años de la pérdida de la fragata Ariete