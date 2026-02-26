La Copa de la Reina y del Rey iniciará en San Javier la cuenta atrás para los Juegos del Mediterráneo

San Javier acoge este sábado 28 de febrero la Copa de la Reina y del Rey de la Liga Iberdrola de Luchas Olímpicas, que se desarrollará en el pabellón Príncipe Felipe de Borbón desde las 15:30 hasta las 19:30 horas. La competición servirá para seleccionar a los deportistas que van a representar a España en los Juegos del Mediterráneo que se celebrarán el próximo mes de agosto en la ciudad italiana de Taranto, y contará con una amplia representación de deportistas de la Región. El acceso al pabellón será libre y gratuito durante una jornada en la que intervendrán más de doscientos deportistas de unas diez comunidades autónomas pertenecientes a cuarenta clubes.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, el director general de Deportes, Fran Sánchez, el concejal de Deportes, Sergio Martínez, y el presidente de la Federación de Luchas Olímpicas de la Región de Murcia, José María López Gullón, fueron los encargados de presentar un campeonato que también contó con la presencia de los luchadores Carlos Vives y Britany Luzuriaga, ambos de San Javier, que estarán en un equipo murciano donde también estarán las hermanas Carla y Lorena Lera, candidatas a lograr los títulos, así como deportistas del club La Palestra que estuvieron junto a su presidente, José Rabadán.

Durante el acto, que acabó con una demostración con luchadores locales y del equipo que entrena en el CAR Los Narejos, de Los Alcázares, el presidente de la Federación recordó que la lucha es un deporte milenario con tres especialidades (Libre femenina, Libre masculina y Grecorromana) dentro del programa de los Juegos Olímpicos, donde figura como el deporte de combate más antiguo a la vez que es el más representado en cuanto al número de países.

El alcalde, José Miguel Luengo, subrayó la tradición del municipio de San Javier en la organización de eventos nacionales y destacó el apoyo y la afición que ha despertado desde hace años la lucha en el municipio. Asimismo, el director general de Deportes, Fran Sánchez, destacó el nivel de la cita deportiva que acoge San Javier y que se encuadra en el programa de Turismo Deportivo del Gobierno regional.

Demostración llevada a cabo durante la presentación de la Copa de la Reina y del Rey de lucha olímpica / L.O.

Aintzane Gorria (50 kilos), Carla Jaume (53) y Lydia Pérez (58), en libre femenina; Felipe Ferrusola (65), Moha Mottaghinia y Gabriel Iglesias, ambos en 86 de libre masculina; y Marcos Sánchez-Silva (77), en grecorromana, serán algunos de los deportistas que competirán en tres tapices. Solo los finalistas de cada peso entrarán en la selección previa para los Juegos del Mediterráneo.

También representará a la Región de Murcia Gabriel Afonso Armas, Hugo Cara González, Alejandro Díaz de Tomás, Aya El Gharbi Ben Mohamed, Cecilia García Robles, Cristina García Ros, Celia García-Álvarez, Javier González Lorente, Brittany Desiree Luzuriaga Fiallos, Mohamed Amin Mainich Housni, José Miguel Martín Rosales, Alberto Martínez Navarro, Encarni Méndez Martín, Carlota Prendes Larios, Leo Roche Sánchez, Félix Jesús Ruiz Valera, Marta Jane Sánchez Sánchez, Olga Sánchez Sánchez y Carlos Vives Gil.

La lista definitiva junto al resto de la delegación nacional se confeccionará, en colaboración con el Comité Olímpico Español, en base a otros resultados obtenidos durante el año, con especial atención a las competiciones internacionales y Campeonatos de España, aunque no estar en esta Copa reduce mucho las posibilidades de cualquier deportista con aspiraciones.

Todo el campeonato se podrá seguir en directo y de manera gratuita a través de Youtube Scorizer