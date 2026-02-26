Carrera de la Mujer de Murcia 2026: todos los detalles del recorrido

Rápido, llano y lleno de animación. Así es el recorrido de la Carrera de la Mujer de Murcia que se disputará el próximo 8 de marzo por undécimo año. Para las corredores que están acostumbradas a participar en pruebas deportivas en la Región, es ideal para superarse y lograr una buena marca; y para las que tienen como único propósito participar, independientemente de su edad y condición física, adecuado para pasar una jornada lúdico-festiva donde no faltará la animación durante sus cinco kilómetros.

A las diez de la mañana del 8M de 2026 se dará la salida desde el edificio de la Convalecencia, en el entorno de la Plaza de la Cruz Roja, que será el punto neurálgico en esta ocasión de la carrera. Los primeros metros transcurrirán por la Avenida Teniente Flomesta, una reta larga y ancha, hasta llegar al Puente del Hospistal Reina Sofía, donde se girará a la derecha para después hacer un giro a la izquierda para afrontar la Avenida Infante Juan Manuel hasta su final. Volverá la prueba por el carril contrario hasta la altura de la Avenida Pío Baroja, donde se girará a la izquierda para afrontar la misma. En el intermedio de ese punto las participantes se encontrarán con el punto de animación del club Comemillas con el DJ Antonio Capel.

Camiseta de la Carrera de la Mujer / Juan Carlos Caval

Tras llegar hasta la altura del polideportivo Infante, la carrera regresará por el carril contrario hasta la altura de la Avenida San Juan de la Cruz para girar entonces a la izquierda. Al final de la misma se adentrarán las participantes en la calle Juan Ramón Jiménez, donde realizarán unos cien metros y regresarán para tomar por la calle Santa Joaquina de Vedruna. Al llegar al colegio Carmelitas, se seguirá a la derecha para pasar por el lateral del gimnasio Enjoy y llegar de nuevo hasta la altura de San Juan de la Cruz, pero entonces se realizará un giro de 180 grados para continuar por la Avenida Infante Juan Manuel y adentrarse en la Avenida Río Segura para al final de la misma girar a la derecha y cruzar el Puente Miguel Caballero. Tras el mismo se tomará a la derecha para afrontar la recta de meta, que estará instalada en el mismo arco que la salida.

Serán cinco kilómetros donde corredoras de la talla de Sabina Rico, Ana Isabel Fernández, Maki Ferrándiz, Sara Shiri, Silvia García Blanco, Almudena García Victorio, María Martínez Alburquerque, Marta Belmonte y María López Candela, entre otras, serán la punta de lanza, pero también donde mujeres como Mercedes Pardo, que con 95 años es la inscrita de más edad, podrán disfrutar de una jornada deportiva y festiva.