El Caesa Cartagena y Félix Alonso se ‘divorcian’ para activar la reacción

En una temporada marcada por malas decisiones tomadas el pasado verano en la planificación de la plantilla y la austeridad presupuestaria, Félix Alonso y el Caesa Cartagena anunciaron que el entrenador deja el cargo aprovechando el parón por las Ventanas FIBA y después de sufrir una dura derrota el pasado sábado ante el Palmer. Aunque el equipo sigue fuera de los puestos de descenso de Primera FEB, ha perdido el colchón que tenía.

En una rueda de prensa conjunta, el presidente, David Ayala, y el propio Alonso explicaron los motivos de la decisión, destacando el compromiso mutuo y la necesidad de un cambio de rumbo para asegurar la permanencia en la categoría.

El ya exentrenador relató el contexto de los acontecimientos recientes, revelando que había puesto su cargo a disposición del club en varias ocasiones. Tras la octava derrota consecutiva contra Cantabria, ofreció dimitir, pero el presidente optó por respaldarlo públicamente en una rueda de prensa que motivó una reacción positiva en el equipo. Sin embargo, las derrotas posteriores, como la de Alicante y especialmente la de Palmer el pasado sábado, precipitaron la decisión. «La derrota contra Palmer ha dolido mucho, no por la derrota, sino por cómo se dio. Otra vez un equipo sin actitud, un equipo sin alma», afirmó.

Kobe Webster entra a canasta en una jugada del Caesa Cartagena-Palmer / Iván Urquízar

Renuncia al contrato

Para facilitar la transición, Félix Alonso ha renunciado al resto de su contrato. «En ningún momento quiero ser un lastre para el club, todo lo contrario. Quiero que el club consiga el objetivo de la salvación», dijo el preparador.

Respecto al futuro, David Ayala indicó que no hay un nuevo entrenador confirmado. «A día de hoy no tenemos ninguno encima, estamos viendo entrenadores, pero no hay nada. Pepe García, el director deportivo, se hará cargo temporalmente del equipo», anunció el propio Ayala, quien añadió que «no estamos en puestos de descenso y todavía dependemos de nosotros, y el cambio se da por intentar dar un giro. Ojalá nos acabe saliendo bien», terminó diciendo. El próximo partido será el sábado 7 de marzo en la pista del Oviedo.