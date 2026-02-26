Acosta: "El objetivo es estar siempre entre los cinco primeros"

El mazarronero Pedro Acosta (KTM RC 16) afirmó en Buriram (Tailandia), donde este fin de semana comienza el campeonato del mundo de MotoGP que hay que seguir con la tónica" que llevaban "el año pasado, intentar estar siempre entre los cinco primeros en cada sesión".

"Intentar estar delante y ser de los más rápidos y, después de ahí, ya veremos. Sabemos que en Tailandia o, hasta no llegar a Qatar y a Jerez, no será fácil, pero bueno, creo que estamos dando mejores sensaciones o mejores resultados que el año pasado en estas fechas", recuerda Acosta.

Aunque no está confirmado, Pedro Acosta "suena" como piloto oficial de Ducati en 2027, pero el "Tiburón" del Puerto de Mazarrón asegura: "Tenemos que pensar en 2026, tenemos que hacer buenos resultados porque sin resultados no llega nada. Tenemos que seguir la misma tónica del año pasado, ir carrera a carrera y ver dónde podemos acabar".

"Aquí sabemos que Ducati está muy fuerte, Aprilia ha mostrado un paso, un poco no inesperado, pero un poco más grande de lo que esperábamos y tenemos que saber cuál es nuestra posición y no empezar el campeonato sumando cero, sino intentando sumar, aunque sea poco", señala Acosta de sus posibilidades.

De los competidores, Pedro Acosta explica: "Estamos viendo que la Aprilia gira una barbaridad, tiene muchísimo "grip" (adherencia), Ducati parece que está en la misma tónica de siempre, un poco más rápido. No se ve que hayan hecho un paso exagerado, solo son un poquito más rápidos".