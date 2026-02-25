El UCAM Murcia, a repetir la misma fórmula tras el parón

Una vez que el UCAM Murcia CB ya ha digerido su participación en la Copa del Rey de Valencia, donde cayó en los cuartos de final ante el Barça, el conjunto universitario debe afrontar ahora el paréntesis en el calendario por los compromisos internacionales de febrero. Un parón que sirve para recargar energía con vistas a la recta decisiva de la temporada, pero que también puede darse el efecto contrario al romper con la rutina durante varios días.

No obstante, el UCAM Murcia intentará emular la fórmula de hace apenas un par de meses. Y es que si el parón de noviembre parecía un incordio en ese momento para la plantilla que dirigía Sito Alonso, con un mes casi perfecto empañado tan solo con la derrota en casa ante el Breogán y con el triunfo de los récords ante el Hiopos Lleida como despedida, al final le sirvió para volver con más fuerza que nunca hasta enlazar cuatro triunfos consecutivos que le permitieron pelear por el liderato en su enfrentamiento ante el Real Madrid.

A partir de ahí, ya en enero, el conjunto universitario quizá atravesó por su peor racha hasta la fecha con las derrotas ante Gran Canaria y Bilbao Basket, dos partidos marcados por un pequeño bajón de un UCAM que volvió a rehacerse con el paso de las semanas hasta firmar el mejor balance en una primera vuelta de su historia con 11 victorias. Por eso, su intención no será otra que intentar repetir este modelo para tomar impulso en un mes de marzo muy exigente.

Dylan Ennis, escolta del UCAM Murcia, durante el entrenamiento en Valencia antes de la Copa del Rey. / Germán Caballero

Gran Canaria y Bilbao Basket en casa

Y es que, precisamente, los de Sito Alonso se medirán tanto al Dreamland Gran Canaria y al Bilbao Basket en el Palacio. Dos rivales marcados en rojo por las derrotas en la primera vuelta y que se encuentran en dinámicas totalmente opuestas, mientras que volverá a la competición el próximo domingo 8 de marzo donde lo dejó. En un Roig Arena que volverá a visitar para medirse esta vez a un imponente Valencia Basket, que tan solo un cruel desenlace en semifinales le apartó de pelear por el título en su casa.

Después, será el equipo canario el que visite el Palacio el sábado 14 de marzo, y siete días más tarde visitará el UCAM un Nou Congost en el que siempre es complicado salir victorioso en casa del BAXI Manresa. Cerrará el mes ante su público, frente al Bilbao Basket, inmersos en una segunda vuelta en la que los de Sito Alonso intentarán certificar su billete hacia el play off por el título, por tercera vez en sus cuarenta años de vida, con el claro objetivo de intentar seguir haciendo historia y superar sus propios registros.

Porque el UCAM tratará de batir los 21 triunfos logrados en la temporada 2023-2024, la que acabó disputando las finales de la ACB ante el Real Madrid. Y es que cuenta con 14 triunfos en 20 jornadas y todavía restan 14 fechas por disputarse.

Partidos en marzo en ACB Valencia-UCAM Murcia (17.00 horas, domingo 8) UCAM Murcia-Gran Canaria (19.00 horas, sábado 14) BAXI Manresa-UCAM Murcia (18.00 horas, sábado 21) UCAM Murcia-Bilbao Basket (19.00 horas, sábado 28)

Cuartos de final en la FIBA Europe Cup

Además, a todo esto hay que añadir la eliminatoria de cuartos de final de la FIBA Europe Cup, donde el UCAM viajará hasta Italia el próximo 11 de marzo para medirse al Pallacanestro Reggiana de Troy Caupain a una eliminatoria a doble partido (formato ida y vuelta). Así pues, será el encuentro de vuelta será especial el 18 de marzo con el regreso del base norteamericano al Palacio después de formar parte de la plantilla de esa histórica temporada 2023-2024 que acabó con el subcampeonato de la ACB y el bronce en la Basketball Champions League.

Troy Caupain, exjugador del UCAM Murcia, con el Pallacanestro Reggiana esta temporada. / FIBA Europe Cup

«Después de este parón, necesitamos rearmarnos y remar todos en la misma dirección, que las cabezas de los jugadores estén centradas en esta temporada y no en el futuro es en lo que tenemos que trabajar también», dijo Alejandro Gómez, director general del UCAM, en su balance tras la Copa del Rey de Valencia.

Un mensaje que jugadores de importancia en la plantilla, como el alero Howard Sant-Roos, ya tienen integrado. «No obtuvimos el resultado que queríamos, pero falta mucha temporada para seguir demostrando de dónde venimos y lo que queremos llegar a ser», escribió en sus redes sociales tras la derrota ante el Barça.

Durante esta semana, el UCAM seguirá trabajando en el Palacio de los Deportes en unos días en los que Lucas Pérez, Dimitris Tsesmetzis y Antonio Lozano, el staff técnico de Sito Alonso, tomará los mandos al compaginar el técnico universitario su cargo con la selección de Letonia. El pívot Emanuel Cate (Rumanía), el ala-pívot Toni Nakic (Croacia) y los aleros Will Falk (Suecia) y Sander Raieste (Estonia) son los jugadores citados por sus respectivas selecciones.

Nico Laprovittola y David DeJulius, en el Barça - UCAM Murcia de Copa. / Paco Calabuig

Una ficha extracomunitaria

A ellos se le une también el base David DeJulius, citado por Eslovaquia para este parón FIBA, por lo que a su regreso a Murcia dejará de ocupar ficha extracomunitaria, lo que ampliará el abanico del propio UCAM en el mercado con la temporada en marcha en caso de que se vea forzado o quiera realizar algún movimiento de aquí al final del curso. Incluso en un posible play off, como se dio en 2024 con la llegada del pívot Yannis Morin. No obstante, también podría emplearse para la reaparición del ala-pívot Kaiser Gates, tras su grave lesión de rodilla a principios del curso, sin tener que dejar a ningún extracomunitario fuera de la convocatoria.