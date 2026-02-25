Curro Torres, misma oferta, ¿mejores resultados para el Real Murcia?

Curro Torres se presentó este lunes como nuevo entrenador del Real Murcia prometiendo trabajo y diálogo para llegar a los jugadores y conseguir un equipo «competitivo, ganador, intenso, que siempre tenga en mente los tres puntos». ‘Nada nuevo bajo el sol’, pensarán los aficionados del Real Murcia, que en los últimos años han escuchado esas mismas palabras en tropecientos entrenadores y la mayoría de ellos salieron por la gatera de Nueva Condomina.

De hecho, muchas de las frases pronunciadas ayer por Curro Torres en su puesta de largo como preparador murcianista ya salieron de la boca de Adrián Colunga en sus primeras ruedas de prensa como entrenador del primer equipo o por Joseba Etxeberria en sus intervenciones en el inicio de la competición. Pero ambos ya forman parte de la historia de técnicos despedidos por el Real Murcia. Habrá que ver si a la tercera, teniendo en cuenta solo esta temporada 25-26, Curro Torres consigue que su discurso esté acompañado de muchas victorias.

Porque Curro Torres llega dejando claro que «hay que trabajar al cien por cien cada semana», una promesa que los aficionados del Real Murcia estaban hartos de escuchar cada vez que Colunga comparecía tras una derrota. Y porque el preparador valenciano aterriza con el objetivo de «limpiar las mentes» de los jugadores para «conseguir la mejor versión de cada uno». Pero resulta que Colunga también intentó que «cada jugador dé el máximo», y después de dos meses de ascenso meteórico, la plantilla, la misma que le hizo la cama a Etxeberria, decidió que ya no estaba dispuesta a dar el máximo.

«Hay que entrenar al 200%»

Ni le preocupaban los sistemas a Colunga, como dijo en una de sus primeras comparecencias, ni le importan los sistemas a Curro Torres, como dijo ayer, señalando que «el sello me lo dan los futbolistas y sus características». «No tengo un sistema predeterminado, tengo una idea clara», añadía, coincidiendo aquí también con su antecesor. Porque si Colunga planteaba «los partidos para ganar, para que nadie se dejara nada en el tintero», Curro Torres llega con la intención de conseguir «un equipo que salga a ganar, que sea ambicioso, intenso, que tenga mucha energía», decía. «Hay que entrenar al 200%», dejaba claro.

«Son momentos de que todo el mundo tenga los ojos abiertos y las orejas bien puestas para entendernos», continuaba el valenciano, que no dudó en subrayar que es un técnico al que le gusta dialogar con sus futbolistas.

«Me gusta escuchar»

«Soy una persona muy cercana al futbolista. Me gusta escucharlos, hablar, que me escuchen», continuaba en rueda de prensa, añadiendo que «el fútbol es colectivo. No es ni cosa de un entrenador ni de un futbolista. Hay que poner todo de nuestra parte y mirar lo que se pueda mejorar».

Curro Torres en su presentación como técnico del Real Murcia / Prensa Real Murcia

Su primera oportunidad de escuchar a los que ahora son sus futbolistas, esos futbolistas que ya se han cargado a dos entrenadores, será este miércoles, cuando la plantilla vuelva al trabajo después de una jornada de descanso. Será hoy cuando Curro Torres tenga la primera oportunidad de «darles tranquilidad y ayudarles», como dijo en su intervención en Nueva Condomina, porque «sé de dónde se viene, sé la última derrota, lo dolorosa que ha sido, pero todos los días sale el sol y hay que intentar ser positivos en el trabajo, intentando limpiar la mente para sacar la mejor versión de cada uno y que estos la pongan a disposición del equipo».

Aunque Curro Torres no entrena a un equipo español desde mayo de 2022, cuando se confirmó que no continuaría en el banquillo de la Cultural Leonesa, el valenciano afirmó que en estos últimos años, en los que ha dirigido al FCI Levadia Tallinn de Estonia, ha seguido partidos del fútbol español, entre ellos de la Primera RFEF. De hecho, quitó importancia a su poca experiencia en esta categoría. «Estuve en la Cultural en Primera RFEF y sé de la dificultad. Esta categoría tiene mucho más nivel que la Segunda B. Cualquier semana es muy complicada, por eso lo importante es tratar de ser lo más regulares posible», explicaba, dejando claro que a Estonia «también llega el fútbol español».

Curro Torres en Nueva Condomina / Prensa Real Murcia

Tras poner fin en noviembre a esa etapa, ahora llega a un Real Murcia en plena crisis. Sin embargo, el mal momento de los granas no le asusta. «Cuando miras este escudo, nadie te tiene que convencer para venir aquí. Lo tuve claro desde el primer momento, porque para mí es una buena oportunidad», decía, esperando que esta etapa como técnico del Real Murcia sea mucho mejor que la temporada en la que formó parte de la plantilla murcianista. «Como jugador no fue todo lo bien que esperaba, y espero devolverles todo ese tiempo con trabajo y dedicación».