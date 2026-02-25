Fútbol
Multa leve al Real Murcia por el lanzamiento de objetos en el derbi
El Juez Único de Competición sanciona al club grana con un castigo de "carácter leve" por arrojar desde la grada una botella durante un córner
El Juez Único de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso una multa al Real Murcia por alteración del orden en el derbi regional disputado contra el FC Cartagena el pasado domingo. La sanción, calificada de carácter leve, se debe al lanzamiento de una botella en el minuto 76 del encuentro, justo cuando el equipo albinegro se preparaba para ejecutar un saque de esquina. Además, el acta arbitral reflejó incidentes similares al término del partido.
«Real Murcia: Multa por alteración del orden del encuentro de carácter leve, procediendo la imposición de sanción en su grado medio, atendiendo a las circunstancias. (Artículo: 117)», explicaba el comunicado.
Asimismo también se recoge la amonestación a Iñigo Vélez, entrenador del FC Cartagena, por «por penetrar, salir o reintegrarse al terreno de juego o salir del área técnica sin autorización arbitral (Artículo: 118.1 b)». Una acción que viene tras el fuera de juego revisado en la última jugada del partido en el minuto 98.
El derbi, declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte, contó con medidas de seguridad adicionales y atrajo a 26.056 espectadores.
