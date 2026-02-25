El FC Cartagena se mete en play off tras ganar al Sevilla Atlético

Triunfo de oro del FC Cartagena. Tras una de las etapas más convulsas del club y del equipo, que no ganó durante todo el mes de enero y mitad de febrero, suma una positiva racha el cuadro albinegro para regresar a posiciones de play off. Primera vez que hila tres victorias el equipo del Cartagonova. Lo hace tras vencer al Sevilla Atlético, colista del grupo 2 de Primera RFEF, que planteó un rocoso partido. Aunque el Cartagena fue muy superior, no encontró el camino al gol hasta el último cuarto de hora, cuando un error del portero contrario permitió el tanto de Imanol Baz. Se coloca quinto el Cartagena con 37 puntos después de recuperar su partido aplazado de la vigésimo tercera jornada.

La primera mitad del encuentro fue una alternancia de juego sin goles ni control. Comenzó teniendo la pelota el Sevilla Atlético, elaborando con calma las jugadas, y el Cartagena esperó en su campo para salir con velocidad y juego directo a la contra. Así tuvo sus primeros acercamientos pasados los primeros cinco minutos.

Ortuño se dedicó a bajar del húmedo cielo de Cartagena los envíos largos y a descargar sobre sus compañeros de cara. Yanis, Luismi y Chatiliez intentaron aprovechar los espacios sin éxito.

Puesto a dominar el espacio aéreo, casi encuentra Alfredo Ortuño el primer gol de la noche cabeceando con fuerza un centro de jugada ensayada desde la esquina. La puso en la escuadra después de recular sobre su posición, pero Alberto Flores metió la mano para evitar el tanto.

Sobre el cuarto de hora fue un poco más dueño del balón el FC Cartagena y Dani Perejón comenzó a desplegarse por la banda derecha. Sin embargo, los errores en posesión, sobre todo en salida de pelota desde atrás, no dejaron crecer al equipo en el partido. Por el contrario, comenzó a crecer el filial sevillista con varios disparos seguidos que inquietaron a Lucho, pero que no encontraron portería.

Volvió a recurrir el Cartagena a los envíos largos sobre Ortuño y los pases filtrados ante la adelantada defensa rival. Así se pudo plantar Luismi dos veces sólo contra el portero, pero salió de su portería el meta para desbaratar la ocasión.

A la media hora tuvo una buena ocasión el Cartagena con un disparo de Luismi que sacó Flores y que recogió Chatiliez en el rechace dentro del área. Pudo haber penalti sobre el chileno tras un golpe con un defensor, pero no lo señaló el colegiado y tampoco solicitó la revisión Íñigo Vélez en su debut frente al público del Cartagonova.

No hubo más ocasiones claras de gol en el primer tiempo. Sí hubo una balanza muy desequilibrada en el trato arbitral, desfavorable para el Cartagena. Hizo tres faltas el cuadro albinegro y en las tres vio amarilla. Mientras, el filial hispalense no vio tarjeta pese a cometer faltas.

Con mucho juego en campo rival -incluso en el área- y poco colmillo terminó la primera parte el Cartagena. La segunda la empezó igual. Luismi, Perejón y De Blasis fueron los más activos. Además, el equipo de Vélez asfixió al contrario con una presión más efectiva que en el primer acto. Con todo, no supo poner en aprietos al portero sevillista.

Llegaron los cambios pensando inevitablemente en el choque del próximo domingo contra el Sabadell en casa. Entraron Chiki, Marc Jurado, Larrea y Kevin para dar descanso a Ortuño, Perejón, De Blasis y Chatiliez, a pesar de que los tres primeros estaban poniendo lo mejor en clave albinegra. Poco después, llegó el tanto de la victoria.

No salía de su campo el Sevilla. Chiki entró con el cuchillo entre los dientes y el gol se sentía. Quizás no de la forma en la que llegó, pero sí de la única que fue capaz el Cartagena. En un error clamoroso del meta contrario, Imanol Baz logró el 1 a 0 que dio la victoria a los locales.

Centró una falta lejana Nacho Martínez, el balón, muy bombeado, cayó en el área grande lejos de la portería y Alberto Flores salió ‘a por uvas’. Baz ganó el salto y el portero dejó descubierta su portería. Aunque el gol llegó con suspense por el despeje de un defensa, terminó entrando la pelota que daba los tres puntos al Cartagena.

Desde el tanto, el cuadro local hizo que pasara muy poco en el terreno de juego. No obstante, a punto estuvo de marcar el filial sevillista en la última del partido. Álex Costa generó espacio en la frontal y disparó cruzado. Cuando el balón se colaba, Lucho García sacó la manopla para desviarlo a córner.

Así se llegó al final del partido que deja una lectura muy positiva para el FC Cartagena. Tercera victoria consecutiva, algo que no había logrado hasta ahora, regreso a la zona de play off y cambio total en la dinámica del equipo, que olvida la mala racha que le dejó rozando el descenso.