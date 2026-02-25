Empate sin goles en el duelo entre históricos en el Centenario El Rubial

El Águilas FC y Recreativo de Huelva empataron sin goles en un duelo histórico lleno de intensidad. En el Estadio El Rubial, el segundo campo de fútbol más antiguo de España, el Decano visitó por primera vez de forma oficial a los costeros, resultando en un 0-0 que amplía la ventaja del líder a cinco puntos.

Con un ritmo muy alto, disputas de balón, luchas hombre a hombre y con demasiado respeto entre Águilas FC y Recreativo de Huelva, pudo provocar que ninguno de los dos equipos lograra algún gol, aunque las ocasiones de cara a las porterías también fueron escasas.

Si en el primer periodo fueron los visitantes los que tuvieron algún acercamiento a la portería de Salcedo, fue en el tramo final del partido cuando los costeros se marcharon en busca de la portería de Jero Larios, sin tener muchas ocasiones de gol, pero dejando la sensación de que en cualquier jugada podía llegar; al final, tras el empate, la ventaja del líder se amplía a cinco puntos sobre los tres segundos clasificados, entre ellos el Recreativo de Huelva.

Con un ritmo trepidante arrancó la cita; en el primer córner de los costeros ya comenzaron las primeras tensiones entre los jugadores. Con un ritmo muy alto, con llegadas a las dos porterías, mientras que los locales a través de balón parado, los visitantes en jugadas muy rápidas, aunque la primera de las que dispusieron fue en un error en la cesión a Salcedo de Yasser, que se aprovechó Aitor García, quien se plantó solo ante el portero local, enviando el balón alto. La respuesta la daba Pipo con un centro raso que se envenenó, obligando a Jero Larios.

La intensidad del partido pasó de las áreas al centro del campo, aunque eran los jugadores del Decano los que tenían más minutos de posesión de balón, moviéndolo rápido y llegando por las bandas, y aunque la sensación podría ser de peligro ante Salcedo, apenas tuvo que intervenir el cancerbero local. Tan solo una nueva ocasión de gol antes del descanso: el blanquiazul Kevin Manzano enviaba el esférico por encima del larguero, llegando a los vestuarios sin goles.

En la segunda entrega la intensidad continuó, pero en este periodo fueron los costeros los que tuvieron más peso en el partido, sobre todo con las entradas en las bandas de Javi Castedo y Javi Pedrosa. Los costeros reclamaban en una de esas llegadas un penalti sobre Boris Kouassi por un agarrón que el colegiado no apreció suficiente. Las llegadas de los de Adrián Hernández eran abortadas por la defensa del equipo visitante, que buscaba el contragolpe para llegar a un área rival que apenas pisaron. Unos que no llegaban al área local y los locales que no aprovechaban sus llegadas al área visitante provocaron terminar sin goles la cita.