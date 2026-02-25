La carrera por montaña ‘Assota’ reunirá en Caravaca a más de 1.000 participantes en su edición especial ‘Los Dos Calvarios’

Caravaca de la Cruz volverá a convertirse el domingo 15 de marzo en punto de encuentro para los amantes del deporte en la naturaleza con la celebración de la séptima edición de la carrera de montaña ‘Assota CXM’, que este año se presenta bajo el nombre especial ‘Los Dos Calvarios’ y reunirá a más de 1.000 deportistas en sus distintas modalidades de participación.

La prueba ha sido presentada por el director general de Deportes de la Región de Murcia, Fran Sánchez; el concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, José Fernández Tudela, y el representante del Club ‘Las cabras tiran a monte’, José Martínez Guirao.

Salida y meta en el casco urbano

La edición de 2026 contará con salida y meta en el casco urbano de Caravaca de la Cruz. Los recorridos, completamente renovados para esta ocasión, discurrirán por sendas y caminos que no han formado parte anteriormente de ninguna otra prueba deportiva, atravesando parajes naturales de gran valor paisajístico y ambiental del entorno caravaqueño.

‘Assota CXM’ se ha consolidado durante seis años consecutivos como una de las citas imprescindibles del calendario regional de carreras por montaña, logrando agotar inscripciones semanas antes de su celebración y atrayendo a corredores y senderistas no solo de la Región de Murcia, sino también de provincias limítrofes. Volver a reunir a más de un millar de deportistas en un evento de estas características está al alcance de muy pocas pruebas en el ámbito nacional, lo que da muestra del prestigio alcanzado.

La carrera está dirigida a todo aficionado al deporte en la naturaleza practicado a pie, con un perfil muy diverso que abarca desde senderistas hasta corredores experimentados. Con el objetivo de que cualquier persona pueda participar, independientemente de su edad o condición física, se han diseñado varias modalidades adaptadas a distintos niveles: la Extreme 27K, con más de 1.500 metros de desnivel positivo; la Promo 17K, orientada a quienes se inician en este tipo de pruebas; y la 12K Open, pensada tanto para corredores como para senderistas.

El evento cuenta con la organización del Club ‘Las cabras tiran a monte’, que dispone de un equipo altamente cualificado y con amplia experiencia en competiciones de ámbito regional, nacional e internacional. La prueba está supervisada por la Federación de Montañismo de la Región de Murcia y dispone de un reglamento oficial que regula horarios, distancias, categorías y normas de seguridad.

Además de su vertiente deportiva, ‘Assota’ mantiene desde sus inicios un firme compromiso social. En noviembre de 2024 se celebró la prueba ‘Assota Por Ti’, desarrollada íntegramente en el casco urbano de Caravaca y que reunió a más de 2.000 personas, destinando la totalidad de los beneficios a sufragar la rehabilitación de un vecino del municipio que sufrió un accidente mientras practicaba deporte. En su segunda edición, celebrada en noviembre de 2025, más de 1.200 participantes respaldaron nuevamente esta iniciativa solidaria, cuyos fondos se dedicaron a colaborar con la Asociación de Personas con Discapacidad del Noroeste en el equipamiento de una vivienda adaptada.

Inscripciones

Como en anteriores ediciones, la organización ofrecerá a los corredores una cuidada bolsa del participante y una postcarrera diseñada para completar una jornada de convivencia y celebración del deporte. Con la colaboración del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, se habilitarán además instalaciones y servicios como aparcamientos y duchas para facilitar la estancia de los deportistas y acompañantes.

Toda la información sobre la prueba, reglamento e inscripciones puede consultarse en la página web oficial www.assota.es , así como en sus perfiles en redes sociales, donde se publican de forma actualizada las novedades relativas a esta consolidada cita deportiva del calendario caravaqueño.