Un animado FC Cartagena quiere la tercera contra el colista

El Fútbol Club Cartagena se mide esta tarde (20.00 horas, LaLiga+) al Sevilla Atlético. Lo hace en el Estadio Municipal Cartagonova durante un miércoles atípico para recuperar el partido aplazado de hace dos semanas correspondiente a la vigésimo tercera jornada de Primera RFEF. Acumula minutos el cuadro albinegro en una semana con tres encuentros. Después del derbi frente al Real Murcia y antes de jugar contra el líder Sabadell. Será el segundo partido de Íñigo Vélez como nuevo entrenador albinegro y el primero en casa para el técnico vasco.

Llega el cuadro albinegro a este partido aplazado en unas circunstancias totalmente diferentes a las que habría tenido si se hubiera disputado el choque en su fecha inicial. Desde el pasado 8 de febrero, fecha original, mucho han cambiado las cosas por la rambla de Benipila. La vuelta de Raúl Guillén -quien debía dirigir ese encuentro- al filial cartagenerista, el fichaje de un entrenador fallido y la llegada de Íñigo Vélez para estabilizar la situación.

No sólo ha habido cambios en el banquillo del FC Cartagena. También los ha habido en la mentalidad del vestuario, que estaba derruida hace dos semanas tras una racha de cinco partidos sin ganar y que ahora está más cerca de la euforia. Además de haber sumado los últimos seis puntos de seis posibles, venció al eterno rival, el Real Murcia, a domicilio tras una buena remontada.

Como comentaron varios futbolistas a la finalización del derbi regional, la sensación en el vestuario albinegro es la de haber terminado una etapa convulsa para comenzar otra más honesta tras los bandazos en el fichaje de un entrenador. Además, la emocionante arenga de Pablo de Blasis antes del choque, publicada por el club portuario, demuestra la precaria situación en la que se han visto envueltos los jugadores albinegros con una ciudad deportiva en malas condiciones o incluso impagos.

Tanto ha cambiado la situación para el FC Cartagena que, de rozar las posiciones de descenso, se ha estabilizado en la mitad de la tabla con sus últimos resultados e incluso podría entrar en la zona de play off de ganar hoy al colista. Es noveno con 34 puntos y alcanzaría la sexta posición con 37. No obstante, sus cinco rivales más próximos por encima también deben disputar su partido atrasado por el temporal que afectó al sur de la península el fin de semana del 7 y 8 de febrero.

El Sevilla Atlético, hundido

La situación del conjunto sevillano es totalmente diferente. Es el último clasificado con 20 puntos y tiene a once la salvación. Ha perdido los últimos cuatro encuentros consecutivamente y no gana desde diciembre del año pasado. Luciano Martín, que tomó las riendas del equipo en noviembre tras el fichaje de Jesús Galván por el Mirandés, no ha conseguido encauzar la marcha de un equipo que comenzó mal la temporada.

Íñigo Vélez sólo tendrá tres bajas para medirse al Sevilla Atlético. La de Marco Carrascal, que avanza en su recuperación tras partirse la tibia en septiembre; la de Benito Ramírez, que se lesionó frente al Marbella; y la de Nil Jiménez, goleador en el derbi que pidió el cambio por molestias en el tobillo en el que sufre un edema.

Duelo importante el de hoy en el Cartagonova. Debut de Íñigo Vélez, posibilidad de escalar hasta la promoción de ascenso y un reto en la gestión del cansancio con el segundo partido en tres días y un tercero en el horizonte.