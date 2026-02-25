El Águilas, a marcar distancias con tres puntos ante el Recreativo

Esta tarde en el Centenario El Rubial se disputa uno de esos partidos que pueden marcar el campeonato, puesto que el encuentro aplazado por las lluvia entre el Águilas FC y Recreativo de Huelva, que se debería de haber jugado el pasado 8 de febrero, se disputa a partir de las siete. La competición ha querido que los costeros lleguen con cinco puntos de ventaja sobre el Decano, lo que convierte la cita en muy necesaria para el equipo de Huelva si no quiere descolgarse del líder.

El Águilas FC también tiene marcado el encuentro como un momento de la temporada que le puede servir para marcar diferencias en el liderato con sus perseguidores. Aunque ambos equipos saben que no será un partido fácil, como comentaba Adrián Hernández. «El foco que llevo en el partido es poder sumar y si es de tres, mejor, pero poder sumar, seguir en buena dinámica, y a ver si podemos conseguir la victoria».

Noticias relacionadas

Para la cita Adrián Hernández tiene la baja de Antonio Sánchez y está pendiente de la evolución del delantero Chris Martínez, quien arrastra molestias. Por su parte, recupera tras cumplir su partido de sanción a José Más Más y a Kevín Manzano. Todo apunta a que el equipo inicial sea diferente al que presentó el pasado domingo. El partido ha sido declarado como Día del Club por lo que los abonados tendrán que pasar por taquilla pagando 10 euros, y los no abonados 20 euros.