Segunda RFEF
El Águilas, a marcar distancias con tres puntos ante el Recreativo
Esta tarde ser recupera en El Rubial el partido aplazado por las borrascas
Esta tarde en el Centenario El Rubial se disputa uno de esos partidos que pueden marcar el campeonato, puesto que el encuentro aplazado por las lluvia entre el Águilas FC y Recreativo de Huelva, que se debería de haber jugado el pasado 8 de febrero, se disputa a partir de las siete. La competición ha querido que los costeros lleguen con cinco puntos de ventaja sobre el Decano, lo que convierte la cita en muy necesaria para el equipo de Huelva si no quiere descolgarse del líder.
El Águilas FC también tiene marcado el encuentro como un momento de la temporada que le puede servir para marcar diferencias en el liderato con sus perseguidores. Aunque ambos equipos saben que no será un partido fácil, como comentaba Adrián Hernández. «El foco que llevo en el partido es poder sumar y si es de tres, mejor, pero poder sumar, seguir en buena dinámica, y a ver si podemos conseguir la victoria».
Para la cita Adrián Hernández tiene la baja de Antonio Sánchez y está pendiente de la evolución del delantero Chris Martínez, quien arrastra molestias. Por su parte, recupera tras cumplir su partido de sanción a José Más Más y a Kevín Manzano. Todo apunta a que el equipo inicial sea diferente al que presentó el pasado domingo. El partido ha sido declarado como Día del Club por lo que los abonados tendrán que pasar por taquilla pagando 10 euros, y los no abonados 20 euros.
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Adiós al Ikea en Cartagena: la empresa sueca echa el cierre de su tienda en el Espacio Mediterráneo
- Un nuevo restaurante de la Región, entre las mejores aperturas del país según la Guía Macarfi
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- Las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra cumplen 72 años
- El cirujano acusado de violar a una paciente sedada en Murcia consigue trabajo en la cárcel: 'Es un cargo de confianza
- El local Bauhaus de Quitapellejos en Cartagena busca por segunda vez quien lo convierta en realidad