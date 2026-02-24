Carrera de la Mujer 2026
Los Tractores pondrán la alegría con sus escobas en la Carrera de la Mujer
El grupo del Pilar cerrará la prueba apoyando a las participantes con más dificultades
Son mujeres acostumbradas a realizar pruebas hasta de cien kilómetros, que han participado en citas como la Transilicitana, la TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida o la Media Maratón de Cartagena, entre otras muchas. Fue hace diez años cuando debutaron en la labor de ‘escobas’ en la media maratón del Pilar de la Horadada. Y desde hace ya cinco ediciones colaboran con la Carrera de la Mujer. Es el Grupo de Ultrafondo y Senderismo Los Tractores, que son fieles a esta cita lúdico-deportiva que se disputará el próximo 8 de marzo por las calles de Murcia.
Los Tractores es un grupo que tiene atletas que suben a podios en pruebas importantes del calendario murciano y alicantino, pero varias de sus componentes se dedican a otras labores. En la prueba del 8 de marzo, cuando todas las participantes hayan cruzado la salida, entrarán en acción. Por su objetivo no es llegar las primeras, es ayudar a las más rezagadas, la que tienen más dificultades para completar los cinco kilómetros, a no desistir. Su lema deja clara su carta de presentación: esperar y ayudar siempre al compañero. Ellas extenderán su mano a las que más lo necesitan con sus escobas en mano y una sonrisa dibujada en el rostro en todo momento.
