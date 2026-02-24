Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carrera de la Mujer 2026

Los Tractores pondrán la alegría con sus escobas en la Carrera de la Mujer

El grupo del Pilar cerrará la prueba apoyando a las participantes con más dificultades

Integrantes de Los Tractores, en la pasada edición de la Carrera de la Mujer. | ISRAEL SÁNCHEZ

Dioni García

Son mujeres acostumbradas a realizar pruebas hasta de cien kilómetros, que han participado en citas como la Transilicitana, la TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida o la Media Maratón de Cartagena, entre otras muchas. Fue hace diez años cuando debutaron en la labor de ‘escobas’ en la media maratón del Pilar de la Horadada. Y desde hace ya cinco ediciones colaboran con la Carrera de la Mujer. Es el Grupo de Ultrafondo y Senderismo Los Tractores, que son fieles a esta cita lúdico-deportiva que se disputará el próximo 8 de marzo por las calles de Murcia.

Los Tractores es un grupo que tiene atletas que suben a podios en pruebas importantes del calendario murciano y alicantino, pero varias de sus componentes se dedican a otras labores. En la prueba del 8 de marzo, cuando todas las participantes hayan cruzado la salida, entrarán en acción. Por su objetivo no es llegar las primeras, es ayudar a las más rezagadas, la que tienen más dificultades para completar los cinco kilómetros, a no desistir. Su lema deja clara su carta de presentación: esperar y ayudar siempre al compañero. Ellas extenderán su mano a las que más lo necesitan con sus escobas en mano y una sonrisa dibujada en el rostro en todo momento.

