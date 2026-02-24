La selección murciana sub-14, plata en el Nacional femenino

La selección de la Región de Murcia sub-14, entrenada por Francisco Martínez, finalizó como subcampeona de España tras caer por 0-4 ante Cataluña en la gran final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de fútbol sala femenino, que se disputó en el Pabellón Municipal Salou Milá.

El encuentro se puso cuesta arriba muy pronto. Cataluña abrió el marcador en el 1:30 de la primera parte (0-1). La selección murciana intentó rehacerse y competir cada acción, pero el conjunto catalán amplió la ventaja en el 18 para llegar al descanso con un 0-2 en contra. Tras el descanso, Cataluña subió el 0-3 en el marcador en el minuto 29 y a falta de diez minutos, la selección murciana apostó por el juego de cinco para buscar la reacción, pero no obtuvo su premio y encajó el 0-4 a falta de cinco minutos del final.

Pese al marcador, la selección murciana completó un campeonato sobresaliente, alcanzando la final nacional y demostrando competitividad y carácter durante toda la semana. En la Fase de grupos se impuso a Extremadura por 1–9; a Canarias por 1-10; y ganó en los penaltis a Aragón, después de que el partido terminase con empate a dos goles. En semifinales se impuso por 1-0 a Valencia.