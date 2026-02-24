Premios especiales de Alma Secret para las más rápidas en la Carrera de la Mujer

Alma Secret es una firma murciana de cosmética natural, orgánica y de alta gama que se ha sumado a la XI Carrera de la Mujer como uno de los patrocinadores. Se trata de una marca que combina la herencia farmacéutica, que data de 1982, con la innovación científica. Para elaborar sus productos utiliza ingredientes botánicos, aceites esenciales, agua termal y principios activos para crear productos efectivos, hipoalergénicos, sostenibles y respetuosos con la piel y el medio ambiente.

Las cinco mil inscritas en la prueba que se disputará el próximo 8 de marzo, para la que ya no quedan dorsales -se han agotado en solo un mes-, se llevarán a sus casas en la mochila de la corredora de Caja Rural Central productos de Alma Secret así como de otros patrocinadores de esta edición.

La camiseta de la Carrera de la Mujer / Juan Carlos Caval

Pero la firma murciana también quiere dar un premio especial tanto a las tres primeras en la clasificación absoluta, como a todas las mujeres que suban al podio en las categorías júnior (12 a 20 años), senior (21 a 34), veterana A (35 a 39), veterana B (40 a 49), veterana C (50 a 59), veterana D (60 a 69) y veterana E (a partir de 70).

Las tres primeras de la clasificación general se llevarán como premio adicional un lote valorado en 100 euros que incluye una bolsa de tela, una caja con tres productos y un neceser. Además, el resto de mujeres que acaben en los puestos de honor en sus respectivas categorías recibirán un lote de productos de Alma Secret.

De igual modo, como todos los años, también habrá trofeos por grupos más numerosos de participantes entradas en meta en la prueba en los apartados gimnasio o centro deportivo, centro de la mujer o asociación, club de atletismo o asociación deportiva, empresa y centro educativo. También la inscrita de mayor edad recibirá un galardón de la organización, que corre a cargo del Diario La Opinión, en colaboración con las concejalías de la Mujer, Políticas de Conciliación y Mayores, y Deportes del ayuntamiento de Murcia, y la Comunidad Autónoma. La dirección deportiva corre a cargo de la Asociación Deportiva Correpormurcia.

La entrega de la bolsa de la corredora con el dorsal-chip, la camiseta conmemorativa y otros obsequios de los patrocinadores, se realizará en tres jornadas: jueves 5 de marzo, de 17:00 a 21:00; viernes 6 de marzo, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00; y sábado 7 de marzo, también de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. En esta ocasión se llevará a cabo en el Centro Comercial Thader, que cuenta con más de seis plazas de aparcamiento para tener un rápido acceso.

Esther Iniesta y Susana García, en la terraza del gimnasio Enjoy con la Catedral al fondo. | JUAN CARLOS CAVAL / Juan Carlos Caval

A las diez de la mañana del 8 de marzo de 2026, en la Plaza de la Cruz Roja, a la altura de la Convalecencia, estará ubicado el arco de salida y meta. En el jardín estará ubicado el hospitality donde posteriormente habrá actuaciones y se procederá a la entrega de premios. Desde el escenario que estará en el Puente de Hierro, Susana García y Esther Iniesta, monitoras multicisciplinares de Enjoy, en el barrio del Infante de Murcia, dirigirán una clase de zumba en dos sesiones: la primera, de 10:35 hasta las 11:00, y la segunda, de 11:30 a 12:00.

El recorrido, de cinco kilómetros totalmente llano y accesible para todas las participantes, se puede realizar tanto andando como corriendo. El mismo se desarrollará por el entorno del río Segura y el barrio del Infante, por avenidas grandes y adecuadas para una cita con cinco mil participantes. A lo largo del mismo también habrá puntos de animación para hacer más amena la prueba, como el que instalará el club Comemillas en la Avenida Pío Baroja.

Noticias relacionadas

Menos de 100 infantiles

También la mañana del 8 de marzo, a partir de las doce, se disputará la segunda edición de la Carrera Infantil, para la que la organización ha ofertado 500 dorsales, de los que ya quedan menos de cien. Con el fin de promover la igualdad desde temprana edad, participarán conjuntamente niñas y niños, con pruebas de 0 a 5 años (200 metros), 6 a 8 (500) y 9 a 11 (1.000) en un recorrido con salida y meta en la Convalecencia. No será competitiva y todos los participantes recibirán diversos obsequios de los patrocinadores, así como una medalla conmemorativa y un diploma.