Tenis

Jaime Alcaraz, subcampeón del Mutua Madrid en Murcia

El murciano, hermano del número 1 del mundo, cae en la final ante Stefan Shangichev

Jaime Alcaraz, en la entrega de trofeos del torneo con el concejal de Deportes del ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera

Jaime Alcaraz, en la entrega de trofeos del torneo con el concejal de Deportes del ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera / L.O.

Efe

Stefan Shangichev y Edurne Tortajada ganaron el torneo del circuito Mutua Madrid Open sub-16 celebrado en las instalaciones del Real Murcia Club de Tenis 1919 y consiguieron su clasificación para el cuadro final que tendrá lugar del 30 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica de la capital de España al vencer en las respectivas finales al murciano Jaime Alcaraz Garfia, hermano del número 1 del mundo; y Adel Fernández El torneo reunió a muchas de las mejores raquetas jóvenes del país con representación de la Región de Murcia, pues participaron los jugadores del RMCT 1919 Jaime Sala, entre los chicos, y Carmen María Muñoz y Sara Gabriela Anoca, en el apartado de chicas, además de Jaime Alcaraz y Álvaro Marín, ambos de la Real Sociedad Club de Campo de Murcia; y Jorge Garcerán, del Club de Tenis de Torre Pacheco.

