Jaime Alcaraz, subcampeón del Mutua Madrid en Murcia

Stefan Shangichev y Edurne Tortajada ganaron el torneo del circuito Mutua Madrid Open sub-16 celebrado en las instalaciones del Real Murcia Club de Tenis 1919 y consiguieron su clasificación para el cuadro final que tendrá lugar del 30 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica de la capital de España al vencer en las respectivas finales al murciano Jaime Alcaraz Garfia, hermano del número 1 del mundo; y Adel Fernández El torneo reunió a muchas de las mejores raquetas jóvenes del país con representación de la Región de Murcia, pues participaron los jugadores del RMCT 1919 Jaime Sala, entre los chicos, y Carmen María Muñoz y Sara Gabriela Anoca, en el apartado de chicas, además de Jaime Alcaraz y Álvaro Marín, ambos de la Real Sociedad Club de Campo de Murcia; y Jorge Garcerán, del Club de Tenis de Torre Pacheco.