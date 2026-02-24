Tenis
Jaime Alcaraz, subcampeón del Mutua Madrid en Murcia
El murciano, hermano del número 1 del mundo, cae en la final ante Stefan Shangichev
Efe
Stefan Shangichev y Edurne Tortajada ganaron el torneo del circuito Mutua Madrid Open sub-16 celebrado en las instalaciones del Real Murcia Club de Tenis 1919 y consiguieron su clasificación para el cuadro final que tendrá lugar del 30 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica de la capital de España al vencer en las respectivas finales al murciano Jaime Alcaraz Garfia, hermano del número 1 del mundo; y Adel Fernández El torneo reunió a muchas de las mejores raquetas jóvenes del país con representación de la Región de Murcia, pues participaron los jugadores del RMCT 1919 Jaime Sala, entre los chicos, y Carmen María Muñoz y Sara Gabriela Anoca, en el apartado de chicas, además de Jaime Alcaraz y Álvaro Marín, ambos de la Real Sociedad Club de Campo de Murcia; y Jorge Garcerán, del Club de Tenis de Torre Pacheco.
- El local Bauhaus de Quitapellejos en Cartagena busca por segunda vez quien lo convierta en realidad
- Una mítica discoteca de Águilas dejará de existir para convertirse en un parking de caravanas
- Hasta diez veces por encima del nivel de plomo permitido en los cultivos del Campo de Cartagena
- Un aparatoso accidente con dos heridos obliga a cortar el tranvía tras el derbi Murcia-Cartagena
- El tranvibús seduce a los estudiantes murcianos y supera los 300.000 viajeros: 'No tengo el estrés de perder el bus y tener que esperar
- De 32 a 144 euros: El sello del coche sube hasta un 344% en Cartagena
- La Región de Murcia, la segunda Comunidad con peor dominio del inglés
- El Real Murcia se carga a Adrián Colunga y busca a su tercer entrenador del curso