Íñigo Vélez: "Yo no sabía lo que estaban viviendo los jugadores"

El entrenador del FC Cartagena, Íñigo Vélez, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Cartagonova. Lo ha hecho para trasladar su parecer sobre el encuentro que juega su equipo mañana miércoles en el Cartagonova frente al Sevilla Atlético. El técnico ha repasado su debut en el derbi y ha expresado cómo ve el futuro a corto plazo con dos partidos en cinco días.

“A nivel emocional esto es lo que te hace ganar: estar más eufórico y más si cabe tras un derbi como el que vivimos”, ha desvelado sobre su estado de ánimo. “Pero está claro que la idea es seguir creando esa idea de juego, tener las cosas claras y en esta semana típica intentar recuperar lo mejor posible y estar preparados para mañana”, ha comentado.

Después del Real Murcia llega el Sevilla Atlético tres días más tarde y el Sabadell sin demasiado tiempo para recuperar. “Necesitamos simplificar un poquito todo, tener claro los momentos de juego que vamos a tener, intento estructurar el equipo y tener una idea clara, tanto con balón como sin balón, y repetirlo”, ha manifestado sobre su proceder.

Centrado en el filial sevillista, Vélez ha mostrado respeto a pesar de su condición de colista. “Los filiales son equipos que están muy cerca de jugar en el fútbol profesional independientemente de la clasificación y lo vemos cada año y cada temporada. El Sevilla Atlético es un equipo peligrosísimo con grandes individualidades, que es verdad que no le están saliendo las cosas, pero tenemos que estar muy metidos 100% en hacer un gran partido para ganar”, ha reiterado.

Sobre el ambiente en el vestuario, el entrenador ha comentado que la mentalidad no ha cambiado mucho por la victoria en el derbi. “Cuando llegué me encontré un equipo con ganas de darle la vuelta”, ha dicho. A raíz de esto, el vasco también ha repasado la emotiva y viral arenga de Pablo de Blasis. “No sabía que iba a decir eso Pablo, pero está claro que es la realidad. Han vivido episodios complicados y yo intento que estén lo mejor posible en lo deportivo”, ha asegurado. “Yo no sabía lo que estaban viviendo y lo importante es intentar desde mi punto de vista es darles normalidad deportiva”, ha añadido.

Dos bajas

Para el partido, tendrá Vélez las bajas de Nil Jiménez y Benito Ramírez. “Los jugadores que jugaron el otro día están un poco cargados, pero el único que no va a estar va a ser Nil, que pidió el cambio por el tema del tobillo”, ha concluido.