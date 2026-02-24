Desbandada en el UCAM Murcia por las Ventanas FIBA

Cuando llegan las Ventanas FIBA, el UCAM Murcia CB se queda bajo mínimos. En la segunda y última con la temporada en curso, cinco jugadores y el entrenador, Sito Alonso, estarán ausentes hasta al menos el martes de la próxima semana. El resto, a las órdenes de Lucas Pérez, Dimitris Tsesmetzis y Antonio Navarro, seguirá trabajando en el Palacio de los Deportes para disfrutar de unos días de descanso para regresar con fuerza de cara al tramo final de la competición, donde el objetivo es la clasificación para los play off.

Para uno de los cinco jugadores que han hecho las maletas, jugar con una selección nacional es una experiencia nueva. El pasado 9 de febrero, el base David DeJulius recogió su pasaporte con Eslovaquia. Por tanto, en cuanto juegue un solo minuto en uno de los dos partidos que están programados, adquirirá pasaporte europeo y, por tanto, abandonará su condición de extarcomunitario. El director de juego tiene previsto su primer partido el próximo viernes 27 de febrero contra Kosovo, mientras que el lunes 2 de marzo el rival será Albania. Los eslovacos quieren participar por primera vez en el Eurobasket que se disputará en 2029.

David DeJulius, durante el acto donde firmó su pasaporte por Eslovaquia / Federación de Baloncesto de Eslovaquia

Duelo entre Raieste y Falk

El alero Sander Raieste es un fijo en la selección de Estonia, que el viernes se enfrentará a la Suecia de Will Falk, quien tendrá como compañeros a Simon Birgander y Ludde Hakanson, en Estocolmo en la clasificación para el Mundial de 2027. La vuelta será en Tallín el domingo, por lo que el jugador volverá el mismo lunes a la ciudad. Por tanto, duelo de unviersitarios en un grupo donde los suecos no conocen la victoria, y los estonios solo una.

El pívot Emanuel Cate ha vuelto a ser citado por Rumanía. El viernes, en Coimbra, se enfrentará a Portugal, combinado al que se volverá a enfrentar el lunes, en ese caso en Pitesti.

Nakic, contra Alemania

Croacia, con Toni Nakic, también está en la pugna por estar en el próximo Mundial y el viernes, en Zagreb, tiene un compromiso de altura frente a Alemania, que cuenta con Álex Mumbrú como seleccionador y que es la actual campeona continental. El domingo será el encuentro de vuelta, a partir de las seis de la tarde.

Howard Sant-Roos durante el encuentro en Polonia ante el Trefl Sopot. / FIBA EUROPE CUP

También estaba previsto que el alero cubano Howard Sant-Roos se fuera con su equipo nacional para jugar contra Panamá y Uruguay, pero al no tener ya opciones su selección, el jugador, que ha sido dosificado durante la temporada por su entrenador, se quedará en la ciudad para preparar la visita al Valencia Basket el domingo 8 de marzo a las cinco de la tarde.

Sito Alonso, por su parte, estará al frente otros dos partidos con Letonia. El técnico, que se estrenó en las anteriores ventanas con victoria ante Austria y derrota contra Países Bajos, estará ya el lunes próximo en Murcia puesto que el segundo partido de esta serie se disputará el domingo en la ciudad polaca de Gdynia. El primero será solo dos días antes, el viernes, en Riga. Los letones son terceros e su grupo, pero están empatados con los holandeses.