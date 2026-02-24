Curro Torres vuelve al Real Murcia "preparado para afrontar el desafío de ascender"

Curro Torres vuelve al Real Murcia casi 18 años después de su paso por el club como jugador —fue en la campaña 2007/2008, estando los granas en Primera División— y lo hace ahora como entrenador, “preparado para afrontar este desafío” y con la intención de dirigir a “un equipo ganador, intenso y comprometido” en el grupo 2 de Primera RFEF, con el claro objetivo de ascender a Segunda División.

Este técnico de 49 años —nació el 27 de diciembre de 1976 en Ahlen (Alemania)— asume el banquillo murcianista tras la destitución de Adrián Colunga, cesado este lunes por la mala racha del equipo. El Real Murcia es actualmente decimoquinto clasificado en Primera RFEF, lejos de las expectativas marcadas al inicio de temporada.

Cristóbal Emilio Torres Ruiz se convierte así en el tercer entrenador del Real Murcia esta temporada, tras Joseba Etxeberria y el propio Colunga, y afronta el reto de enderezar el rumbo de un equipo con 31 puntos en 24 jornadas, situado a solo tres puntos del descenso a Segunda RFEF, a cinco de la promoción de ascenso y a 15 del liderato.

Torres llega tras su etapa en el Levadia Tallin de Estonia, donde conquistó tres títulos: Liga, Copa y Supercopa, además de disputar fases previas de la Liga de Campeones y la Liga Conferencia. Un bagaje internacional que refuerza su perfil para el desafío grana.

El técnico debutará este domingo a las 20:30 horas en el campo del Villarreal CF B. En su presentación en el estadio Nueva Condomina afirmó: “Llego a un club grande. Soy consciente de la situación actual y hay que trabajar y mejorar conociendo la exigencia que implica estar en el Real Murcia”.

Con experiencia en Croacia (NK Istra 1961), Estonia y en varios clubes españoles —Valencia Mestalla, Lorca FC, Córdoba CF, CD Lugo y Cultural Leonesa— regresa al fútbol nacional asegurando que ha evolucionado: “He ganado experiencia, no soy la misma persona que antes. Ahora estoy más preparado para afrontar este desafío”.

Sobre su propuesta futbolística, el ex lateral del Valencia CF e internacional en cinco ocasiones señaló: “Queremos ser un equipo ganador, intenso y comprometido. Todo el mundo debe estar centrado en este proyecto”. Además, destacó que en Primera RFEF “no hay grandes diferencias entre los equipos” y que “lo importante es ser regulares”.

Noticias relacionadas

Pedro Asensio, miembro de la estructura deportiva del club presidido por Felipe Moreno, justificó la decisión: “Era el momento idóneo para el cambio y tras hablar con Curro lo tuvimos claro”, recordando que “el objetivo es el ascenso”.