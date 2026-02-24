Fútbol
Curro Torres, la última bala del Real Murcia para salvar el curso
El que fuera jugador grana en la temporada 07-08 es el elegido por Felipe Moreno para sustituir a un Adrián Colunga, destituido tras la derrota en el derbi
Parece que el Real Murcia ha aprendiendo la lección. A diferencia de otras ocasiones, donde firmar a un entrenador se convirtió en una odisea, en el día de ayer, el club grana apenas tardó unas horas en encontrar al sustituto de Adrián Colunga. Solo unos minutos después de hacerse oficial la salida del asturiano, sentenciado tras la derrota en el derbi, la entidad presidida por Felipe Moreno anunciaba su nueva apuesta. Es Curro Torres el elegido por el mandatario cordobés para intentar enderezar una temporada que va camino del desastre. Después de que Etxeberria no lograra sacar punta a la plantilla construida por Asier Goiria y después de que Adrián Colunga se desinflara como un globo, ahora será el turno de un Curro Torres que se convierte en el tercer entrenador del Real Murcia en este curso 25-26.
Será mañana miércoles -hoy el equipo tiene día de descanso- cuando el alemán se ponga al mando de una plantilla que ya se ha cargado a dos entrenadores. Y es que aunque Colunga ha sido la última víctima de los malos resultados de los murcianistas, lo cierto es que muchos aficionados no han dudado en culpar a los futbolistas de esta nueva crisis, la segunda después de un inicio en el que Joseba Etxeberria solo pudiera ganar un partido de nueve.
Con solo catorce jornadas por delante, Curro Torres no tiene tiempo que perder para hacer reaccionar a un equipo que acumula seis jornadas sin ganar y que este domingo se llevó un duro batacazo al perder un derbi en el que ni adelantarse en el marcador sirve de nada.
Curro Torres intentará además tener como entrenador más éxito que en su etapa como jugador del Real Murcia. Y es que el exvalencianista formó parte de la plantilla grana en la temporada 2007-2008 en Primera División. Sin embargo, pese a llegar como uno de los fichajes estrellas de aquel curso, apenas fue protagonista debido a las lesiones, protagonizando un auténtico fiasco.
Ahora Felipe Moreno recurre al técnico de 49 años para conseguir un golpe de efecto parecido al logrado cuando Colunga se hizo cargo de la plantilla tras la destitución de Etxeberria. Hay que recordar que el cambio de entrenador en aquel mes de octubre trajo consigo una gran racha de resultados, con hasta siete triunfos en nueve jornadas. Pero el ‘efecto Colunga’ se ha desinflado completamente en este 2026, y tras seis jornadas sin ganar, el oventense fue despedido ayer.
Solo unos minutos después se anunciaba la llegada de Curro Torres al banquillo. Será la segunda experiencia del valenciano como técnico en la Región. En la temporada 2017-2018 fue la gran apuesta del Lorca FC en su temporada en Segunda División. Sin embargo, no cumplió con las expectativas y era destituido en el mes de diciembre. Posteriormente ha dirigido a equipos como el Córdoba, el Lugo o la Cultural Leonesa, aunque tampoco pudo conseguir mantenerse en el tiempo. Catorce partidos estuvo con los andaluces, quince aguantó en el club gallego y 23 sumó con los leoneses.
Su última aventura ha sido en el FCI Levadia de la primera división de Estonia. Allí consiguió hasta 3 títulos: 1 liga, 1 copa y 1 supercopa de Estonia. El pasado mes de diciembre ponía fin a su estancia allí, regresando a España en busca de oportunidades. Ahora llega al Real Murcia como la última bala para salvar una temporada que se encamina al desastre.
Veinte año sin tres entrenadores
Pocos entrenadores logran mantenerse un curso entero en un banquillo tan caliente como el del Real Murcia. En los últimos años solo lo han logrado Mario Simón y Fran Fernández. Pero aunque el club grana se ha convertido en una trituradora de técnicos, desde hace veinte años no se producía una situación similar a la de esta campaña. Y es que para encontrar la última vez que el Real Murcia tuvo tres entrenadores en un mismo curso hay que remontarse a 2004-2005. Aquel curso en Segunda División lo comenzaba Manolo Preciado, quien solo aguantó 14 partidos. Tras ser despedido, el Real Murcia puso en el banquillo a Husillos, pero tampoco sería el definitivo. Fue el 21 de febrero -dirigió 12 partidos- cuando el argentino era apartado del cargo para dejar su sitio a Juan Casuco. El lorquino logró sellar la permanencia de los granas, ganándose la continuidad.
- El local Bauhaus de Quitapellejos en Cartagena busca por segunda vez quien lo convierta en realidad
- Una mítica discoteca de Águilas dejará de existir para convertirse en un parking de caravanas
- Hasta diez veces por encima del nivel de plomo permitido en los cultivos del Campo de Cartagena
- Un aparatoso accidente con dos heridos obliga a cortar el tranvía tras el derbi Murcia-Cartagena
- El tranvibús seduce a los estudiantes murcianos y supera los 300.000 viajeros: 'No tengo el estrés de perder el bus y tener que esperar
- De 32 a 144 euros: El sello del coche sube hasta un 344% en Cartagena
- La Región de Murcia, la segunda Comunidad con peor dominio del inglés
- El Real Murcia se carga a Adrián Colunga y busca a su tercer entrenador del curso