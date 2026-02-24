Curro Torres, la última bala del Real Murcia para salvar el curso

Parece que el Real Murcia ha aprendiendo la lección. A diferencia de otras ocasiones, donde firmar a un entrenador se convirtió en una odisea, en el día de ayer, el club grana apenas tardó unas horas en encontrar al sustituto de Adrián Colunga. Solo unos minutos después de hacerse oficial la salida del asturiano, sentenciado tras la derrota en el derbi, la entidad presidida por Felipe Moreno anunciaba su nueva apuesta. Es Curro Torres el elegido por el mandatario cordobés para intentar enderezar una temporada que va camino del desastre. Después de que Etxeberria no lograra sacar punta a la plantilla construida por Asier Goiria y después de que Adrián Colunga se desinflara como un globo, ahora será el turno de un Curro Torres que se convierte en el tercer entrenador del Real Murcia en este curso 25-26.

Será mañana miércoles -hoy el equipo tiene día de descanso- cuando el alemán se ponga al mando de una plantilla que ya se ha cargado a dos entrenadores. Y es que aunque Colunga ha sido la última víctima de los malos resultados de los murcianistas, lo cierto es que muchos aficionados no han dudado en culpar a los futbolistas de esta nueva crisis, la segunda después de un inicio en el que Joseba Etxeberria solo pudiera ganar un partido de nueve.

Con solo catorce jornadas por delante, Curro Torres no tiene tiempo que perder para hacer reaccionar a un equipo que acumula seis jornadas sin ganar y que este domingo se llevó un duro batacazo al perder un derbi en el que ni adelantarse en el marcador sirve de nada.

Adrián Colunga, antes del inicio del partido. | JUAN CARLOS CAVAL / Juan Carlos Caval

Curro Torres intentará además tener como entrenador más éxito que en su etapa como jugador del Real Murcia. Y es que el exvalencianista formó parte de la plantilla grana en la temporada 2007-2008 en Primera División. Sin embargo, pese a llegar como uno de los fichajes estrellas de aquel curso, apenas fue protagonista debido a las lesiones, protagonizando un auténtico fiasco.

Ahora Felipe Moreno recurre al técnico de 49 años para conseguir un golpe de efecto parecido al logrado cuando Colunga se hizo cargo de la plantilla tras la destitución de Etxeberria. Hay que recordar que el cambio de entrenador en aquel mes de octubre trajo consigo una gran racha de resultados, con hasta siete triunfos en nueve jornadas. Pero el ‘efecto Colunga’ se ha desinflado completamente en este 2026, y tras seis jornadas sin ganar, el oventense fue despedido ayer.

Solo unos minutos después se anunciaba la llegada de Curro Torres al banquillo. Será la segunda experiencia del valenciano como técnico en la Región. En la temporada 2017-2018 fue la gran apuesta del Lorca FC en su temporada en Segunda División. Sin embargo, no cumplió con las expectativas y era destituido en el mes de diciembre. Posteriormente ha dirigido a equipos como el Córdoba, el Lugo o la Cultural Leonesa, aunque tampoco pudo conseguir mantenerse en el tiempo. Catorce partidos estuvo con los andaluces, quince aguantó en el club gallego y 23 sumó con los leoneses.

Su última aventura ha sido en el FCI Levadia de la primera división de Estonia. Allí consiguió hasta 3 títulos: 1 liga, 1 copa y 1 supercopa de Estonia. El pasado mes de diciembre ponía fin a su estancia allí, regresando a España en busca de oportunidades. Ahora llega al Real Murcia como la última bala para salvar una temporada que se encamina al desastre.