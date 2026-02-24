El CAR acoge una jornada sobre mecenazgo deportivo

La Región de Murcia ha celebrado en el Centro de Tecnificación Infanta Cristina (Los Alcázares) la Jornada Informativa “Incentivos Fiscales en el Deporte”, organizada por la Unión de Federaciones Deportivas de la Región de Murcia, junto con el Observatorio del Deporte de la Región de Murcia. El encuentro, de carácter técnico e institucional, estuvo dirigido a empresas, autónomos, asociaciones, clubes, federaciones y entidades vinculadas al ecosistema deportivo regional, con el objetivo de explicar de manera rigurosa las herramientas fiscales actualmente disponibles para impulsar la financiación privada del deporte.

La sesión contó con la participación de Francisco Javier Sánchez López Director General de Deportes de la Región de Murcia, Aitor Canibe Sánchez Director General de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes y la María José Sánchez Gómez Jefa del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, que detallaron el funcionamiento de las dos principales tipologías de programas con incentivos fiscales: los Acontecimientos de Excepcional Interés Público y las Actividades Prioritarias de Mecenazgo.

En el caso de los Acontecimientos de Excepcional Interés Público, se concluyó que las empresas pueden deducirse en el Impuesto sobre Sociedades hasta un 15% del gasto en publicidad vinculado al programa, con un límite que puede alcanzar el 90% del importe de la donación realizada. Cuando la aportación se articula bajo la figura de Mecenazgo Prioritario, la deducción puede situarse en el 45% del importe donado y elevarse hasta el 55% si existe continuidad en las aportaciones durante los dos ejercicios fiscales anteriores.

Por su parte, las Actividades Prioritarias de Mecenazgo mantienen un esquema de deducción similar, condicionado a que la aportación anual no supere el 15% de la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades y se sitúe entre 150 y 50.000 euros por aportante. En el caso de empresarios individuales y autónomos que tributan por IRPF, los primeros 250 euros donados pueden beneficiarse de una deducción del 85%, mientras que el importe restante puede deducirse al 45%, alcanzando el 50% cuando se acredita fidelidad en ejercicios consecutivos, con el límite del 15% de la base liquidable.

La jornada incorporó además una dimensión práctica a través de la intervención a cargo de Juan Fernández Azorín Gerente del STV Roldán Futsal Femenino, cuyo gerente expuso un caso de éxito vinculado a la correcta utilización de estos instrumentos fiscales en la Región de Murcia. Su experiencia permitió evidenciar cómo el mecenazgo, bien estructurado, puede consolidar proyectos deportivos, fortalecer estructuras organizativas y generar estabilidad financiera.

El encuentro concluyó con un espacio de diálogo técnico y networking entre representantes institucionales, tejido empresarial y entidades deportivas, reforzando la idea de que la fiscalidad aplicada al deporte no es un elemento accesorio, sino una herramienta estratégica de desarrollo.