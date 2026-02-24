Una arenga que saca la rabia de dentro del FC Cartagena

El segundo derbi regional de la temporada en Primera RFEF, disputado el pasado domingo en la Nueva Condomina, no dejó indiferente a nadie. La inesperada victoria albinegra, por el escenario y por las circunstancias que arrastraba el FC Cartagena, ha provocado muchas situaciones derivadas. Como derbi, nunca ha sido un partido más. Ni antes ni durante ni después. Al resultado, a los tres puntos y su impacto clasificatorio se une una arenga reveladora. La que dio Pablo de Blasis en el vestuario cartagenerista y que ha desvelado la precaria situación que viven los jugadores albinegros.

«Todos acá vimos algún documental de superación», comenzó diciendo el capitán del FC Cartagena, Pablo de Blasis, antes de saltar al campo para enfrentarse al Real Murcia. «Iniesta, Michael Jordan, Rafa Nadal… el que sea», mencionó para colocar entre esos ejemplos a sus compañeros. «Este año nosotros estamos superando. Todas las semanas nos encontramos algo nuevo», continuó antes de hacer un recuento de la precariedad que vive el vestuario cartagenerista. «O el campo, o el agua fría, o no cobramos, o nos cagamos de frío en el gimnasio», repasó.

Apuntó también al eterno rival y a su cartel del partido, en el que los peones del ajedrez, rendidos ante el rey, representaban al FC Cartagena frente al Real Murcia. «El peón que resiste, se convierte en reina. Y ahí empezamos a mandar nosotros», terminó ‘el chiquito’. Así motivó De Blasis a la plantilla para terminar llevándose el partido. Pero lo realmente preocupante, más allá de un partido, está en la situación económica de la entidad que sufren los jugadores en su trabajo diario.

La situación financiera del FC Cartagena es crítica. Las deudas estrangulan a la entidad y le dejan poco margen de actuación, que va en una única dirección: la entrada de capital externo. Así lo refleja el último informe de cuentas ordinarias, que fue aprobado en la Junta General Universal del club en diciembre y depositado en el Registro Mercantil. Debe alrededor de trece millones de euros en un agujero negro que no deja de crecer.

El club portuario no ha llegado a esta situación por casualidad, sino por una administración incapaz e irresponsable durante años. Desde el ascenso a Segunda División, el Cartagena es muy deficitario, arrojando pérdidas en todos los ejercicios. Más de 800.000 euros en 2021, más de 300.000 en 2022, más de 250.000 en 2023 y más de un millón en 2025 tras un 2024 en el que la limitación impuesta por LaLiga dejó en equilibrio las cuentas albinegras.

Nil Jiménez celebra el tanto de la victoria del FC Cartagena en el derbi ante el Real Murcia / ISRAEL SANCHEZ

Ha vivido el cuadro cartagenero por encima de sus posibilidades con plantillas que superaban su capacidad económica en busca de horizontes más lejanos. Mientras que Paco Belmonte afirmaba que el club no iba a poner en riesgo su futuro para conformar los equipos, las cuentas reflejaban lo contrario: mucho gasto y pocos ingresos ante un constante desapego del tejido empresarial de la ciudad. El descenso, evitado milagrosamente en 2024 por Julián Calero y consumado en 2025, ha traído, probablemente, el peor momento económico de la entidad.

Sólo con la actividad normal del funcionamiento del club, el Cartagena sigue perdiendo dinero. Por eso se hace urgente la búsqueda de soluciones. El dato más alarmante está en el fondo de maniobra, que ha empeorado en el último año por debajo de los 4 millones con un activo corriente de 1,2 millones y un pasivo corriente por encima de los 5,4 millones de euros. El club no puede pagar lo que debe con lo que tiene: por cada euro, puede devolver 23 céntimos. Es lo que se conoce como el ratio de liquidez, actualmente en 0,23 y que en una empresa sana financieramente se sitúa por encima de 1,5.

Entre esas deudas, la que más preocupa al equipo de trabajo de Alejandro Arribas es la que mantiene con la Administración pública -Hacienda y Seguridad Social-, superior a los 2,2 millones de euros. Es la más acuciante y la que verdaderamente pone en riesgo la supervivencia del club. Algo que desde la directiva siempre han asegurado, pero que también mencionó Pablo de Blasis en una resaca del derbi que saca a flote muchas situaciones de la situación del club.

«Luchamos por esta gente que está peleando porque su club, prácticamente… no sé si decir desaparezca, porque con la cantidad de deudas que hay luchan para sostener a un club», afirmó el capitán argentino en un mensaje claro a los antiguos gestores, Paco Belmonte y Duino, a los actuales, a los aficionados y a la ciudad de Cartagena en general para pedir auxilio.

Noticias relacionadas

Juanlu Bernal vuelve al equipo

Poco a poco se va normalizando la situación del FC Cartagena. Al menos, en lo deportivo. A la llegada de Íñigo Vélez se le suma la de Juanlu Bernal como entrenador asistente. El jerezano regresa al FC Cartagena después de su etapa de dos años, desde 2016 hasta 2018, en la que acompañó a Alberto Monteagudo también como segundo entrenador. Ya trabaja al lado del técnico vasco del FC Cartagena.