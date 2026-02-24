Alejandro Valverde volverá a competir en la Vuelta a Ibiza

Alejandro Valverde, seleccionador nacional de ciclismo, volverá este año a la Vuelta a Ibiza MTB que se disputa del 2 al 5 de abril para hacer historia en su 25 aniversario, donde se medirá a otra leyenda del ciclismo español, Alberto Contador.

Valverde, a sus 45 años, acudirá a la cita de la Vuelta a Ibiza MTB con altas aspiraciones y, para ello, formará pareja con Fran Rus, uno de los ciclistas españoles más versátiles del panorama nacional, con experiencia en carretera, gravel y mountain bike.

El murciano, campeón del Mundo en 2018, ganador de cuatro ediciones de la Lieja-Bastoña-Lieja, es el actual seleccionador nacional masculino de ruta, cargo desde el que lidera a la nueva generación del ciclismo español, sin renunciar a su espíritu competitivo, que sigue demostrando en pruebas de mountain bike y otras disciplinas.

«La Vuelta a Ibiza MTB siempre es una carrera especial. Es exigente, es técnica y el ambiente que se vive allí es diferente. En el 25 aniversario no podía faltar y venimos con ambición. Con Fran queremos estar delante desde el primer día y pelear por la victoria», asegura Valverde sobre sus expectativas para la Vuelta.

La edición de 2026 no será una más. Es el homenaje a un cuarto de siglo de ciclismo en la isla, al legado de Bartolo Planells y millas de participantes que han convertido la prueba en una referencia internacional.

«Valverde no viene a pasearse, viene a competir. Y eso nos encanta. Nuestra esencia siempre ha sido ofrecer una carrera exigente, auténtica y deportiva. Con Fran a su lado, sabemos que serán protagonistas», comentaba Juanjo Planells, responsable de la cita.