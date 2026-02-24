Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

Alejandro Valverde volverá a competir en la Vuelta a Ibiza

El murciano, a sus 45 años, cuenta con altas aspiraciones en una prueba en la que también estará Contador

Alejandro Valverde posa con el uniforme de corredor de gravel del equipo Movistar.

Alejandro Valverde posa con el uniforme de corredor de gravel del equipo Movistar. / / MOVISTAR TEAM

La Opinión

EFE

Alejandro Valverde, seleccionador nacional de ciclismo, volverá este año a la Vuelta a Ibiza MTB que se disputa del 2 al 5 de abril para hacer historia en su 25 aniversario, donde se medirá a otra leyenda del ciclismo español, Alberto Contador.

Valverde, a sus 45 años, acudirá a la cita de la Vuelta a Ibiza MTB con altas aspiraciones y, para ello, formará pareja con Fran Rus, uno de los ciclistas españoles más versátiles del panorama nacional, con experiencia en carretera, gravel y mountain bike.

El murciano, campeón del Mundo en 2018, ganador de cuatro ediciones de la Lieja-Bastoña-Lieja, es el actual seleccionador nacional masculino de ruta, cargo desde el que lidera a la nueva generación del ciclismo español, sin renunciar a su espíritu competitivo, que sigue demostrando en pruebas de mountain bike y otras disciplinas.

«La Vuelta a Ibiza MTB siempre es una carrera especial. Es exigente, es técnica y el ambiente que se vive allí es diferente. En el 25 aniversario no podía faltar y venimos con ambición. Con Fran queremos estar delante desde el primer día y pelear por la victoria», asegura Valverde sobre sus expectativas para la Vuelta.

La edición de 2026 no será una más. Es el homenaje a un cuarto de siglo de ciclismo en la isla, al legado de Bartolo Planells y millas de participantes que han convertido la prueba en una referencia internacional.

«Valverde no viene a pasearse, viene a competir. Y eso nos encanta. Nuestra esencia siempre ha sido ofrecer una carrera exigente, auténtica y deportiva. Con Fran a su lado, sabemos que serán protagonistas», comentaba Juanjo Planells, responsable de la cita.

