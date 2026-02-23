Vistalegre, un barrio activo en la Carrera de la Mujer

Cinco amigas del murciano barrio de Vistalegre se apuntaron hace un año a la Carrera de la Mujer. Mientras que andaban por las calles de Murcia, empezó a fraguarse su implicación en el Centro de la Mujer de su barriada. La junta directiva del mismo había planteado, después de veinte años dirigiéndolo, dar un paso al lado y dejar que savia nueva cogiera las riendas. Entre esas cinco mujeres que participaron de esa gran fiesta en la que se ha convertido esta cita lúdico-deportiva que el próximo 8 de marzo alcanzará su undécima edición, se encontraba Maribel Balboteo Álvarez, una trabajadora que decidió recoger el guante de sus compañeras de caminata. Y el reto no era otro que formar un nuevo equipo directivo que aportara nuevas ideas a ese centro donde diariamente encuentran actividades de todo tipo.

«Un grupo de cinco amigas del barrio fuimos juntas a la carrera del año pasado y allí arrancó la iniciativa de crear una junta directiva para el Centro de la Mujer. La anterior ya había manifestado su interés de entregar el testigo después de 20 años», explica Maribel Balboteo.

Cuando el pasado mes de septiembre la nueva junta se hizo cargo del centro, una de las actividades programadas era participar de nuevo en la Carrera de la Mujer, ahora a nivel grupal. De hecho, el más numeroso tendrá un premio. «Vamos a ir unas treinta y queremos ir vestidas con algo que nos identifique a todas. La carrera da mucho juego y nosotras la hemos planteado como una convivencia. Es una buena oportunidad también para conocernos un poco más entre nosotras. Yo he participado varios años, pero es que el pasado fue la caña porque de ahí, en esa mañana, nació la nueva junta directiva», recuerda.

Participantes en uno de los talleres del Centro de la Mujer de Vistalegre / Israel Sánchez

Balboteo y sus colaboradoras se pusieron manos a la obra el pasado mes de septiembre -«este año estamos de novicias», dice- con la colaboración de la junta saliente. En la actualidad cuentan con una dos mil afiliadas, aunque son unas trescientas las que acuden casi a diario a las actividades que se desarrollan en el centro. Por las mañanas, las asociadas tienen varias ofertas, como gimnasia de mantenimiento, yoga y pilates en distintos días. Ya por las tardes, los lunes y los miércoles tienen yoga, flamenco y salsa; los martes, yoga a primera hora y dos talleres de pilates, que son los que más demandan tienen, así como zumba, costura y ganchillo; y los jueves, taller de arte para pintar y hacer manualidades. «Todas las clases están a tope e incluso tenemos lista de espera, pero no podemos acoger a más mujeres porque en las aulas solo caben 24», explica la presidenta.

Actividades por el Día Internacional de la Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, son varias las actividades que van a desarrollar. Una de las iniciativas es pintar un cuadro dentro del taller de arte, y los jueves anteriores al día 8 de marzo, se le dará colorido en una acción que se denomina ‘Dale color a tu vida’.

Además, todas las asociadas están convocadas para una comida en el Restaurante El Churra, que está en el barrio de Vistalegre, y el martes 11 cerrará la Semana de la Mujer con una charla donde pondrán puntos en común, debatirán sobre problemas a los que tienen que hacer frente en la sociedad actual, para concluir con un brindis por todas.

Asimismo, cada trimestre las socias del Centro de la Mujer tienen una actividad externa. La primera fue una visita a la Catedral para conocer todos los secretos que guarda este emblemático edificio de la capital de la Región, y el próximo será al Castillo de Monteagudo. «Hemos empezado con ganas, no sé cómo terminaremos, pero tengo las mejores compañeras de junta directiva que podía tener porque nos compenetramos muy bien. Algunas somos amigas desde los cuatro años», termina diciendo Balboteo, una presidenta orgullosa de que el Centro de la Mujer de Vistalegre, como otros muchos de Murcia, esté el próximo 8 de marzo en la Carrera de la Mujer.