Ciclismo
La UCI deja la Vuelta a Murcia sin un ganador de la clasificación general
Al solo disputarse una etapa por el viento, no reconoce a Marc Soler como triunfador final
El viento condicionó la última edición de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia. La primera etapa no se pudo disputar en su totalidad y la segunda se quedó reducida a un ‘paseo’ por las calles de Santomera. Por ese motivo, la Unión Ciclista Internacional ha decidido dejar desierto el triunfo en la clasificación general de la prueba, por lo que en 2026 se queda desierto el gran premio. Solo reconoce el éxito de Marc Soler, del UAE Team Emirates-XRG en la jornada inaugural que concluyó en Yecla, donde el catalán se impuso en solitario.
El reglamento de la UCI especifica que una vuelta por etapas debe constar de dos o más días de competición. Y también que si solo se puede terminar disputándose una, como ocurrió en esta ocasión, no se puede proclamar un vencedor final. Por ello, el catalán se queda sin el éxito en la Vuelta a Murcia y la carrera, por tanto, con un ganador.
- Sale a concurso la peatonalización de la Plaza Preciosa de Murcia por 1,5 millones
- La pala entra de urgencia al paseo marítimo de El Portús en Cartagena
- La Ruta del Guiso de la Abuela llega a Cartagena: platos tradicionales e internacionales por 5 euros
- Condenan al Ayuntamiento de Cartagena a pagar más de 50 millones de euros a los promotores de El Vivero
- Murcia logra su segunda bandera de Sendero Azul por el paseo fluvial Río Segura-Contraparada
- Nueva alianza para la recuperación de línea de Chinchilla: el Gobierno manchego se une a la Región para luchar por su 'reapertura inmediata
- El especialista invisible y la trampa de la ‘localización’
- Diez colegios de Lorca se convierten en referentes de inclusión de la mano de Apat y Fundación ONCE