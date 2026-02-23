El San Javier sigue imparable en la Preferente Autonómica

La jornada veintitrés es la que se ha disputado este fin de semana en el grupo único de la Preferente Autonómica, la cual ha dejado al San Javier al frente de la clasificación una semana más. Los sanjaviereños siguen mostrándose intratables después de ganar en Beniel. No fue un partido fácil, ya que el primer gol fue obra de Gil en propia portería. Hubo que esperar a los instantes finales para que los visitantes dejaran sentenciado el partido por mediación de Álvaro y Edu.

Espectáculo de juego y goles en La Caverina entre el Calasparra y el Ciudad de Murcia. Se adelantaron los visitantes por mediación de Fede. Empató Emilio. Abel volvió a adelantar a su equipo. Igualó Pedro Javier antes del descanso. Falcón marcó el tercero de los locales. Empató Bryam. En el tramo final, Álvaro y Quique Pina pusieron la sentencia para el equipo de Rafa Muñoz.

Los Garres parece que ha superado el bache. Ganó en Archena. Nico, Mario y Fernández fueron los autores de los goles.

Deportivo Murcia y Algezares se repartieron los puntos. Se adelantó Amine y empató Linares.

Lo mismo ocurrió entre el Lumbreras y el Alhama. Ferrer adelantó a los de Olivares y Lora empató para los alhameños.

Bullas y Abarán firmaron tablas. Eloy y Antonio fueron los goleadores locales, mientras que Fode y Fede, los visitantes.

Un gol de Luis dio el triunfo al Alcantarilla ante el Bullense.

Tres goles de Meca y uno de Juanto dieron el triunfo al Lorca Deportiva en el Raal. Los locales hicieron el tanto del honor por mediación de Felipe.

El Algar parece resurgir con Palomeque en el banquillo. Ganó al Lorquí con goles de Anastasio por partida doble. Antes se había adelantado Adrian.