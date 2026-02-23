El Real Murcia se lleva el duelo entre hermanos ante el Promises

En la jornada 21, todas las miradas estuvieron centradas en la mañana del domingo en el campus de Espinardo, donde se vieron las caras dos equipos hermanos, con trayectorias invertidas. El Murcia Promises, equipo revelación, se enfrentaba al Real Murcia, que llevaba una racha negativa que le ha acercado al descenso.

El conjunto de Sergio Campos se llevó los tres puntos. Pablo fue artífice del triunfo con dos goles en los minutos diez y cincuenta y nueve. En el ochenta y dos, acortó distancias Carrillo. El Murcia Promises de Mateo Villar pierde fuelle y el Real Murcia coge oxígeno.

El UCAM no tuvo problemas para derrotar al colista Jove Español. Los universitarios encarrilaron el partido a las primeras de cambio. Sergio, por partida doble, marcó en los minutos cuatro y seis. Después, Adrian hizo el tercero. El equipo de Daniel Tomás sigue siendo el mejor de los murcianos.

El Pinatar sacó un punto en su visita a la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta de Albacete y pudieron ser los tres. Se adelantaron a los catorce minutos por mediación de Ahmed, pero los manchegos empataron en el minuto cincuenta y ocho.

El equipo de Ramón Marín está a nueve puntos de la salvación.