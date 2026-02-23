El Real Murcia se carga a Adrián Colunga tras la derrota en el derbi

Adrián Colunga dejará en las próximas horas de ser entrenador del Real Murcia. Así lo ha decidido la Comisión Deportiva, aunque la decisión la traía Felipe Moreno decidida de casa. La derrota en el derbi frente al FC Cartagena hizo que el presidente grana, que solo unos minutos antes del partido respaldaba al entrenador, apostase por dar un nuevo volantazo en el banquillo. Y es que para el cordobés la mala racha actual -solo se han sumado 2 puntos en seis partidos- es insostenible. No solo ya porque el play off parece cada vez más una quimera, es que los resultados cosechados desde que empezara el año han acercado al Real Murcia de nuevo a la zona de descenso.

Aunque todavía no es oficial la destitución, todos en Nueva Condomina ya dan por fulminado a Adrián Colunga. El 'amor' de Felipe Moreno por el asturiano se ha acabado demasiado rápido. Solo dos meses después de que le dedicase todo tipo de elogios, coincidiendo ese flechazo con el tramo en el que el Real Murcia iba viento en popa a toda vela en la competición liguera, el presidente grana ya le busca sustituto al ovetense, que en las próximas horas cerrará su corta estancia en el banquillo de Nueva Condomina.

Tres meses en el banquillo

Desde el filial ascendió al primer equipo en octubre, ocupando el puesto dejado por el cesado Joseba Etxeberria. Debutaba como técnico grana el 30 de octubre en el duelo copero frente al Antequera, aunque su primer partido liguero llegaba el 2 de noviembre en el campo del Betis Deportivo. No pudo tener mejor aterrizaje. Tras superar la eliminatoria de Copa en los penaltis, el equipo lograba los tres puntos frente al filial bético. Ese fue el inicio de un final de año en el que el murcianismo volvió a ser feliz. A la victoria ante el Betis B hay que sumar en ese mes de noviembre los triunfos contra Nástic, Antequera y Alcorcón, empatando solo frente al Teruel. Luego llegó diciembre y el subidón por los tres puntos en el derbi del Cartagonova, además de la victoria contra el Europa y el partido copero contra el Betis.

Pero todos los éxitos de Colunga se acabaron con el cambio de año. El Real Murcia que había logrado afianzarse en el play off empezó de nuevo a dejarse puntos por el camino. Hasta el punto de que la última victoria del Real Murcia fue el 4 de enero en el campo del Sanluqueño. Desde aquel día, se han encadenado seis jornadas sin ganar -cuadro derrotas y dos empates-. Ya después de la derrota en Alcorcón, Felipe Moreno empezó a cuestionar al técnico, pero se mantuvo la calma en Nueva Condomina. Sin embargo, en las oficinas se sabía que lo que sucediera en el derbi iba a influir en la continuidad o no de Colunga. Y así ha sido. Como publicó este diario el pasado lunes, el asturiano se la jugaba ante el FC Cartagena. Y como los murcianistas cayeron ante los albinegros y encima lo hicieron dando una mala imagen, este lunes Felipe Moreno ha finiquitado el poco 'amor' que ya le quedaba por Colunga.

A la espera de que se haga oficial el despido, el Real Murcia ya busca entrenador. Será el tercero de esta temporada. Habrá que ver quién es ahora el elegido. Teniendo en cuenta que no hay director deportivo y que la Comisión Deportiva pinta bien poco, lo normal es que sea Felipe Moreno el que se encargue personalmente de elegir al técnico que debe revertir la situación y conseguir una remontada que haga posible volver a pensar en jugar el play off.

Noticias relacionadas

Más de plantilla que de banquillo

Sin embargo, teniendo en cuenta que ni Etxeberria ni Colunga han podido sacar punta a la plantilla, todo parece indicar que los problemas del Real Murcia son más de equipo que de banquillo. Y es que la ausencia de futbolistas de garantías en el centro del campo está penalizando demasiado durante toda la temporada. Aunque ya es más que evidente, la Comisión Deportiva decidió ignorar el problema en este mercado invernal, no reforzando una posición que era determinante para el entrenador. Llegaron varios extremos, un delantero y dos centrales, pero ninún centrocampista. Posiblemente se pensó en la recuperación de Moyita, pero Moyita ha vuelto a recaer y en el club no han sido capaces ni de informar de cuál será el tiempo de baja, lo que hace presagiar que posiblemente no veamos al ex futbolista del Castellón en lo que queda de curso.