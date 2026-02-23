Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pablo de Blasis: «Lo que te salva es jugar de seguido»

El argentino se muestra feliz por recuperar el orden y por su buen estado de forma

Pablo de Blasis, eufórico al final del encuentro Real Murcia-FC Cartagena

Pablo de Blasis, eufórico al final del encuentro Real Murcia-FC Cartagena / Juan Carlos Caval

Alfonso Asensio

Alfonso Asensio

El centrocampista del FC Cartagena, Pablo de Blasis atendió a los medios de comunicación en la zona mixta de la Nueva Condomina para expresar su pensamiento tras el triunfo. «Estoy muy feliz porque el equipo viene luchando todo el año con situaciones adversas y en la previa dijimos que era el punto de inflexión. Si no ganábamos, no podíamos meternos en el play off y esto nos da la fuerza para encarar los partidos que vienen», dijo.

En cuanto a su gran partido, De Blasis lo achacó al orden del equipo. «Cuando estamos ordenados, parece que corremos bien. Es una de las claves del fútbol. Tuvimos entereza para darle la vuelta y sostenerlo», expresó. También valoró su buen estado de forma. «Rubén Castro me dio un consejo y es que lo que te salva es jugar de seguido. Cuando llegué no pude sostener los partidos que te dan el ritmo necesario», concluyó el futbolista argentino.

