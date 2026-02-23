Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nil Jiménez: "Esto es el fin de todo lo que nos ha pasado"

El lateral goleador en el derbi cree que el Cartagena aún puede alcanzar el play off

Nil Jiménez celebra el tanto de la victoria del FC Cartagena en el derbi ante el Real Murcia

Alfonso Asensio

El goleador Nil Jiménez atendió a La Opinión de Murcia tras el encuentro para trasladar su parecer sobre el derbi, que terminó en victoria albinegra. Valoró en primer lugar su titularidad a la llegada de Íñigo Vélez, quien ya le entrenó en la Ponferradina. «Llega un entrenador nuevo y todos estamos a la espera de ver qué hace y a quién pone. Es sólo un partido y no ha elegido para el resto de la temporada, pero yo lo conocía y sabía lo que busca», comentó. Sobre su gol, Nil Jiménez expresó que «marcar en un derbi es el deseo soñado de cualquier jugador».

Por último, el lateral dejó un rayo de esperanza sobre el objetivo. «Esto es el fin de todo lo que nos ha pasado. Ya lo hemos pasado todo, lo olvidamos, ganamos aquí y el miércoles y ya veremos para qué nos da. Pero creo que nos puede dar para llegar a lo más alto», concluyó.

