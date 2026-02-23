Nil Jiménez: "Esto es el fin de todo lo que nos ha pasado"

El goleador Nil Jiménez atendió a La Opinión de Murcia tras el encuentro para trasladar su parecer sobre el derbi, que terminó en victoria albinegra. Valoró en primer lugar su titularidad a la llegada de Íñigo Vélez, quien ya le entrenó en la Ponferradina. «Llega un entrenador nuevo y todos estamos a la espera de ver qué hace y a quién pone. Es sólo un partido y no ha elegido para el resto de la temporada, pero yo lo conocía y sabía lo que busca», comentó. Sobre su gol, Nil Jiménez expresó que «marcar en un derbi es el deseo soñado de cualquier jugador».

Por último, el lateral dejó un rayo de esperanza sobre el objetivo. «Esto es el fin de todo lo que nos ha pasado. Ya lo hemos pasado todo, lo olvidamos, ganamos aquí y el miércoles y ya veremos para qué nos da. Pero creo que nos puede dar para llegar a lo más alto», concluyó.