El Jimbee golpea en Almaty y pone un pie en la Final Four

La odisea comenzó mucho antes de que sonara el pitido inicial. El largo viaje hasta Kazajistán, con escala obligada en Estambul, fue el primer rival al que tuvo que enfrentarse el Jimbee Cartagena antes de disputar la ida de esta eliminatoria de la UEFA Futsal Champions League. Pero los de Duda llegaron con hambre. Y lo demostraron.

El objetivo era claro: traer de vuelta a Cartagena un resultado que mantuviera viva la eliminatoria. Misión cumplida y con nota. El 1-2 cosechado en el Almaty Arena no solo deja la eliminatoria abierta, sino que pone al equipo portuario con un pie y medio en la Final Four.

El conjunto kazajo, que el pasado curso eliminó al Jimbee en unas semifinales que todavía escuecen en la ciudad del puerto, planteó el choque con la misma filosofía que entonces: intensidad máxima, agresividad en el límite del reglamento y sin dar ni un centímetro. Un espejo de lo que ya hizo el año pasado. Pero esta vez el guion iba a ser distinto.

Porque el Jimbee salió a ser protagonista desde el primer segundo. Dominó la fase inicial, generó las primeras ocasiones y dejó claro que este equipo ya no se amedrenta ante nadie. La más clara, a los dos minutos de juego: Osamanmusa estuvo a punto de inaugurar el marcador con una acción que puso en alerta al Almaty Arena.

En los partidos de máximo nivel siempre emerge una figura inesperada que condiciona el encuentro. Este miércoles esa figura tuvo nombre y apellidos: Vanderson Silva, el guardameta del Kairat. El brasileño no se conformó con guardar su portería. Con un magistral juego de pies, creó superioridades constantemente, puso en aprietos a la defensa cartagenera y terminó siendo, como se vería después, el autor del gol más tempranero de la noche.

Antes de que eso sucediera, el duelo se mantuvo sin goles hasta el descanso, aunque no sin emociones. Mellado, en una jugada de estrategia ensayada, estrelló un zurdazo seco en la madera cuando el cuadro cartagenero pedía a gritos el 0-1. La madera respondió con crueldad y el marcador siguió en blanco. Con el paso de los minutos, el Kairat fue ganando terreno y Zanotto protagonizó la acción individual más peligrosa para los locales antes de que se llegara al intermedio.

Jarro de agua fría y respuesta de campeón

Si el primer tiempo fue de transiciones y tensión controlada, el segundo arrancó con un mazazo. A solo quince segundos de la reanudación, Vanderson Silva volvió a aparecer en el guion: un disparo lejano desde cerca del mediocampo sorprendió a toda la defensa del Jimbee y se coló en la red. Un gol que lo cambia todo. O que lo intentó cambiar.

Porque la respuesta del Jimbee Cartagena fue la de un equipo que sabe lo que es ganar títulos. En apenas diez segundos de juego a balón parado, los de Duda dieron la vuelta al marcador de manera quirúrgica. Primero llegó el empate: Chemi inició la jugada, Motta cedió el balón y Darío Gil, el de Molina de Segura, anotó el empate con facilidad. Y sin tiempo para respirar, en la acción siguiente, un córner sacado por el propio Darío Gil, el toque de tacón de Waltinho y Juninho, completamente solo, anotó el 1-2 que ponía patas arriba la eliminatoria.

Gestión y defensa numantina

La ventaja en el marcador no invitaba a la relajación. El Kairat necesitaba reaccionar y lo intentó con todo. Los minutos finales fueron un asedio constante de los locales, que llegaron a jugar con portero-jugador en busca del empate desesperado. Pero el Jimbee supo aguantar. No sin algún susto —el disparo de Pablo Ramírez y otro remate de Darío Gil, que estuvo cerca del doblete, se estrellaron en la madera— pero la defensa cartagenera fue un muro infranqueable ante cada embestida local.

Esto, sin embargo, solo ha sido la mitad de la historia. El 1-2 es el pasaporte provisional, no definitivo. La eliminatoria se resolverá el próximo viernes 6 de marzo a las 20:30 horas en el Palacio de los Deportes de Cartagena.