El Jimbee Cartagena busca su revancha europea: dónde verlo y a qué hora

Hay partidos que se quedan grabados a fuego en la memoria de una afición. El 3-2 encajado ante el Kairat Almaty en las semifinales de la Final Four de la UEFA Futsal Champions League de la pasada temporada es uno de esos resultados que todavía duele en Cartagena. Hoy, a las 16:00 horas en tierras kazajas (Youtube Jimbee Cartagena, La 7 y TeleCartagena), el Jimbee Costa Cálida tendrá la oportunidad de comenzar a cerrar esa herida cuando ambos conjuntos se enfrenten en el partido de ida de los cuartos de final del torneo más importante del fútbol sala europeo. La revancha, el orgullo herido y la ilusión de toda una ciudad se juegan sobre la pista del Palacio de los Deportes de Almaty.

Un viejo conocido, un viejo dolor

El sorteo no pudo deparar un cruce con más carga emocional para los cartageneros. El Kairat Almaty no es un rival cualquiera para el Jimbee; es su verdugo más reciente en la competición continental, el equipo que el curso pasado le cerró las puertas de la gran final en un partido que, como tantos otros esta temporada, el equipo de Duda mereció ganar pero no supo resolver. Además, en el torneo que más ilusiona a la institución. Aquella derrota dejó una lección clara: en el fútbol sala de élite, la efectividad es la diferencia entre soñar y seguir haciéndolo. El Jimbee lo sabe, Duda lo sabe, y cada jugador que vista hoy la elástica cartagenera cargará con ese aprendizaje en las piernas, sobre todo porque la gran mayoría siguen en la plantilla actual.

Una temporada de altibajos, pero con la victoria en los momentos decisivos

El camino hasta estos cuartos de final en el torneo europeo ha sido un paseo para el conjunto cartagenero, pero en el resto de competiciones la irregularidad está siendo el denominador común. El Jimbee ha encadenado hasta tres derrotas en la liga regular, tropiezos que en otro tipo de equipo podrían haber sembrado la desconfianza en el vestuario. Sin embargo, el cuadro de la trimilenaria ha demostrado a lo largo de esta temporada que su ADN competitivo florece cuando las circunstancias aprietan, cuando el partido que se juega no admite excusas ni prórroga en el calendario. Ganar los encuentros decisivos es un valor que no aparece en las estadísticas convencionales pero que vale su peso en oro cuando llegan las eliminatorias.

La prueba más reciente y más contundente llegó hace escasos días, cuando el Jimbee tumbó al Inter Movistar por un rotundo 7-2 para clasificarse para la Final Four de la Copa del Rey. Un resultado que no deja lugar a interpretaciones, que habla de un equipo enchufado, con los engranajes bien engrasados y con la portería rival al alcance cuando el partido lo exige. Si el Jimbee es capaz de replicar ante el Kairat la versión que mostró frente al Inter, las posibilidades de sacar un resultado favorable de Almaty son más que reales.

En el plano europeo, el pase a estos cuartos de final llegó con autoridad. El Luxol St. Andrews fue despachado con un global de 14-2 en dos partidos, con una vuelta resuelta con un 5-1 en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Números que transmiten solvencia.

Las dudas en la enfermería

No todo son buenas noticias en el entorno cartagenero. El cuerpo técnico afronta este partido de ida con la incertidumbre sobre el estado físico de Gon Castejón y Jesús Izquierdo, ambos tocados, que no han podido jugar los últimos encuentros, y cuya disponibilidad para el choque en Almaty es una incógnita que el propio Duda deberá gestionar. En Kazajistán están, pero el técnico no va a arriesgar. La profundidad de la plantilla y la capacidad de los cartageneros para sobreponerse a las adversidades será fundamental si finalmente alguno de los dos no puede estar al cien por cien. En una eliminatoria tan igualada y de tanto nivel, cualquier baja de importancia puede inclinar la balanza.

Un Kairat que también llega con garantías

Sería un error pensar que el equipo kazajo llega a esta ronda en modo de travesía tranquila. El Kairat Almaty es uno de los clubes más poderosos del fútbol sala continental, con una estructura, una inversión y una experiencia en la Champions League que lo convierten en un rival de máximo nivel sea cual sea el momento de la temporada. Jugará en casa, en su feudo, ante su público, con el calor de sus aficionados en la espalda, y eso, en el fútbol sala, es un factor determinante. El conjunto kazajo superó también sin excesivos problemas al Sporting Anderlecht en la ronda anterior, confirmando que llega a los cuartos en plena forma y con el rodaje europeo necesario para afrontar una eliminatoria de este calibre.

La ilusión europea, el motor del Jimbee

Más allá de los datos, las estadísticas y los análisis tácticos, hay un componente emocional que no puede ignorarse. La UEFA Futsal Champions League es, en el imaginario del Jimbee Cartagena y de toda su afición, el torneo soñado. El escaparate europeo donde el fútbol sala del Levante español tiene la oportunidad de medirse con los mejores del continente y reivindicarse ante el mundo. El equipo cartagenero ha invertido en proyecto, en cantera, en trabajo diario para poder competir en estas instancias, y el premio es poder jugarse hoy un puesto en la siguiente ronda del torneo más importante del fútbol sala europeo.

Noticias relacionadas

La espina del 3-2 del año pasado, la energía que dejó el 7-2 al Inter, el aprendizaje de las derrotas ligueras y la ilusión de una ciudad entera se concentran hoy en el Palacio de los Deportes de Almaty. A las 16:00, el Jimbee Cartagena tendrá la primera palabra de una eliminatoria de alto nivel. Los cartageneros saben lo que hay en juego.