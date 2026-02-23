Íñigo Vélez: "Mi inicio ha sido inmejorable"

Íñigo Vélez, entrenador del FC Cartagena, compareció en rueda de prensa tras la victoria de su equipo en Nueva Condomina frente al Real Murcia. El vasco, que debutó como técnico albinegro, valoró el triunfo por las circunstancias en las que se dio. «El inicio es inmejorable. Además, en estas circunstancia, que no te da tiempo a muchas cosas, pero el equipo me ha gustado mucho porque ha cogido la idea en muchas fases del encuentro y ha hecho un gran partido. El equipo ha estado estructurado y eso era lo que necesitaba», comentó.

Comentó el entrenador que una de las claves fue la «presión alta» que ejercieron los suyos y que fue «una victoria de mucho mérito que hay que celebrar». Apuntó Vélez la valentía de sus jugadores. «No es fácil empezar 1 a 0 en el minuto tres en un derbi con el ambiente que hay. Han tenido la calma de empezar a jugar como habíamos pensado. En ese aspecto, felicito a mis jugadores», afirmó.

Vélez reiteró que su equipo se sintió «cómodo con y sin balón» y por eso se mostraba «contento» con la remontada. «Ha sido un palo duro empezar perdiendo. Sabíamos que tenían ese tipo de llegadas y de movimientos. Jorquera se cruza todo el área. Es corregible, pero a partir de ahí hemos empezado a hacer el partido que queríamos hacer», aseguró.

Diseccionó el choque en dos partes. «Hemos hecho una primera parte muy buena en la que acabamos empatando». Sobre el segundo tiempo, Vélez cree que su equipo no estuvo tan bien, pero que «ha merecido el partido» por el gol y otras ocasiones en las que pudieron marcar más.

El entrenador valoró el partido de Nil Jiménez, una de las novedades en el once, que fue protagonista con el gol de la victoria. «Conozco a Nil porque estuvo conmigo en Ponferrada y ha hecho un gran partido. Conocíamos las variantes del Real Murcia, pero no lo he metido por las cualidades del rival. No voy a cambiar mi forma de jugar por el rival», aseguró.

Sí que admitió rotaciones debido a la acumulación de minutos de esta semana. «También hemos pensado en los minutos de esta semana, aunque no me gusta pensar en el siguiente partido», desveló.

También comentó el entrenador la buena competencia interna que hay en su equipo. «Tenemos a Nacho, que es un jugadorazo, también a Marc y Dani por la otra banda. Es lo bueno de esta plantilla. Que me lo pongan difícil para elegir», expresó.

Por último, Íñigo Vélez mandó un mensaje a la afición. «Lo mejor del fútbol son los derbis y a la afición le digo que lo disfrute», concluyó el entrenador albinegro.