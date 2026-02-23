Indentificados varios seguidores granas por lanzar objetos

En una multitud, siempre hay quien pone la nota negativa. Normalmente, el más cobarde, ante la falsa sensación de seguridad que le ofrece encontrarse dentro de la muchedumbre. Eso es lo que sucedió en el derbi con al menos dos aficionados granas que lanzaron objetos antes y durante el partido.

Aficionados del Cartagena que se enfrentaron a la policía al bajar del autobús. | ISRAEL SÁNCHEZ

Ante la llegada del autobús visitante por la misma puerta por la que la afición murcianista esperaba a su equipo, un aficionado lanzó una botella de plástico pequeña al cristal lateral del vehículo. Rápidamente, los agentes de Policía Nacional que acordonaban la zona identificaron al autor, lo apartaron de la multitud y procedieron a su identificación.

Esa misma idea tuvo otro aficionado local en el tramo final de partido. Con el Real Murcia por detrás en el marcador, el FC Cartagena se dispuso a sacar un córner cuando una botella cayó cerca del lanzador sin llegar a impactar. Esto fue reflejado por el colegiado Pablo Morales en el acta, así como otro tercer lanzamiento de objetos al término del partido cuando el equipo visitante celebraba la victoria cerca de la zona donde se localizaba su afición.

En clave albinegra, el único momento de tensión se vivió a la entrada de los aficionados desplazados al estadio. Las indicaciones de la Policía Nacional generaron algún leve enfrentamiento.