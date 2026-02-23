Curro Torres, nuevo entrenador del Real Murcia

'A rey muerto, rey puesto'. A diferencia de otras ocasiones, el Real Murcia ha movido ficha en el banquillo a las primeras de cambio. En el mismo día que destituía a Adrián Colunga como entrenador, el club grana anunciaba a su sustituto. El elegido por Felipe Moreno para tomar las riendas del equipo en este último tramo de la temporada es Curro Torres, quien ya formara de la estructura murcianista en su etapa como jugador.

Curro Torres, que este mismo miércoles se podrá a los mandos del equipo, llega para intentar hacer reaccionar a una plantilla que había perdido el Norte con Adrián Colunga. Y es que desde el 4 de enero, cuando se impusieron en el campo del Sanluqueño, no han logrado una victoria. Tras seis jornadas sin ganar, la última en el partido de este domingo frente al FC Cartagena, el Real Murcia ha decidido poner fin por la vía rápida a la etapa de Adrián Colunga. El asturiano se marcha después de tres meses, con dos tramos muy diferenciados. A su llegada consiguió encadenar hasta siete victorias en nueve jornadas, pero tras el cambio de año, el preparador oventense no acababa de dar con la tecla. Ni los fichajes invernales le han ayudado.

Salió Etxeberria, sale Colunga, y ahora llega Curro Torres, que deberá conseguir hacer reaccionar al Real Murcia con el objetivo de volver a recuperar las opciones de jugar el play off de ascenso.

La última experiencia en los banquillos antes de su llegada a Nueva Condomina ha sido en el FCI Levadia de la primera división de Estonia. Allí consiguió hasta 3 títulos: 1 liga, 1 copa y 1 supercopa de Estonia. También ha jugado fase previa de Champions League y de la Conference League.

Anteriormente ha dirigido a clubes como el Lorca FC, el Córdoba, el Lugo y la Cultural Leonesa, todos ellos en Segunda División. Su experiencia en la tercera categoría la cogió en sus inicios con el Valencia Mestalla.

Curro Torres vuelve a la disciplina del Real Murcia, donde ya estuvo en su etapa como jugador en el curso 2007-2008, en Primera División.