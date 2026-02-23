Águilas FC-Recreativo de Huelva, una cita con la historia del fútbol español

Este miércoles hay una cita entre históricos del fútbol español y sin ninguna referencia anterior a pesar de estar jugándose al fútbol en ambas ciudades desde al siglo XIX. El Decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, visita el segundo campo de fútbol más antiguo de España, según la referencias que hay de la primera crónica escrita de un partido jugado en este escenario, llamado El Rubial, aunque desde el pleno ordinario del ayuntamiento de Águilas de enero de 2025, se modificó su nombre para darle la jerarquía de centenario, puesto que esta crónica trata del 19 de enero de 1913, pasándose a denominar Centenario El Rubial.

El partido entre Águilas FC y Recreativo de Huelva reúne a la historia viva del fútbol español. En Huelva saben que su Recre se fundó el 18 de diciembre de 1889. En Águilas hay más dudas, pero se sabe que en el siglo XIX había mucha actividad económica con interés británicos, tanto con el esparto sobre 1870 como con la minería a partir de 1880. Aunque no dejaron referencias de jugar al fútbol los británicos entre ellos o con los aguileños en lugares como el ‘Bol de la Virgencica’, si hay intuición por la apuesta británica por Águilas, con inversiones tan importantes como la que realizó la empresa de Mc Murray para cortar el Cabezo de la Calica en 1972, creando el actual Paseo de Parra, una de las principales arterias de la ciudad costera. Por lo que, a pesar de no haber datos, se podría estar hablando de que en Águilas ya se jugaba al fútbol en la década de los 80 del siglo XIX.

Fueron los más mayores y cercanos a esa época como Antonio Cerdán, Felipe Palacios o Pedro María Martí, quienes por recuerdos fijaron la llegada del fútbol a Águilas sobre 1896, a través del aguileño Ginés García Abellán, hijo del consignatario de buques, quien se marchó a Escocia a aprender Inglés o del escoces John Gray Watson, quien sí tuvo un papel importante en la historia del fútbol en Águilas, fundando en 1900 el Sporting Club Aguileño y siendo el propulsor de la ‘Sociedad del Vallao’, quienes compraron los terrenos del actual El Rubial.

Un centenario campo que no tuvo inauguración y la primera referencia histórica fue la crónica de Fernández Luna. En ella se narraba un partido de fútbol disputado en 19 de enero de 1913 entre el Deportivo Aguileño y la Sociedad Levantina, aunque se apunta que en este escenario llamado ahora Centenario El Rubial, ya se jugaba al fútbol meses antes.

Las similitudes históricas entre el Águilas FC y el Recreativo de Huelva hace que el partido de mañana sea especial y diferente. Un encuentro con la historia del fútbol español, una historia sobre todo la del equipo aguileño desconocida por muchos, poco difundida y explotada deportivamente, como en la visita al Museo del Fútbol Aguileño llegó a comentar el seleccionador Luis de la Fuente. “Conocía la historia del fútbol en Huelva y en Bilbao, pero no sabía la riqueza que tenéis aquí", dijo, un comentario muy repetido entre todos los que por primera vez visita el museo aguileños o el Centenario El Rubial, como posiblemente le suceda a la afición del Recre este miércoles, que desconozcan la cita histórica entre dos históricos.

El partido entre el Águilas FC y el Recre que se jugará mañana miércoles es que se aplazó hace tres semanas por las lluvias caídas en Andalucía.