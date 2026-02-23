Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Comienza la última de febrero y entramos en marzo. Para empezar, este lunes el Jimbee Cartagena juega el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League de fútbol sala. El martes y miércoles también habrá Champions, pero de fútbol, con Atlético de Madrid y Real Madrid jugándose el pase a los octavos de final. El miércoles el FC Cartagena juega el partido aplazado ante el Sevilla Atlético, y el Águilas, líder de Segunda RFEF, contra el Recreativo de Huelva. El fin de semana también viene cargado. Comienza el Campeonato del Mundo de motociclismo con tres pilotos murcianos, Pedro Acosta, en MotoGP, Álvaro Carpe y Máximo Quiles, en Moto3, a la espera de la incorporación de Fermín Aldeguer, que está recuperándose de una operación. También hay jornada de fútbol sala tanto para Jimbee como para ElPozo. El sábado juega el Hozono Jairis en la pista del Estudiantes. Viernes, sábado y domingo se celebrará el Campeonato de España de atletismo en pista cubierta con varios atletas de la Región con opciones a medalla. Y el domingo acaba la semana con los encuentros de Real Murcia y FC Cartagena, además del Gran Premio de Tailandia.

Lunes, 23 de febrero

FÚTBOL: Primera División

Alavés-Girona (M+/DAZN) 21:00

FÚTBOL SALA: Champions League

Kairat-Jimbee (La 7/TVCartagena) 16:00

Martes, 24 de febrero

FÚTBOL: Champions, partido de vuelta

Atlético-Brujas (Movistar) 18:45

Miércoles, 25 de febrero

FÚTBOL: Primera RFEF, partido aplazado

FC Cartagena-Sevilla At. (LaLiga+) 20:00

Los jugadores del FC Cartagena celebran su victoria en el derbi / Juan Carlos Caval

Segunda RFEF, partido aplazado

Águilas-Recreativo 19:00

Liga de Campeones

Real Madrid-Benfica (Movistar) 21:00

Jueves, 26 de febrero

FÚTBOL: Europa League

Celta-PAOK (Movistar) 21:00

Viernes, 27 de febrero

FÚTBOL: Primera División

Levante-Alavés (DAZN) 21:00

Champions League

Sorteo de octavos de final (Movsitar) 12:00

BALONCESTO: Clasificación Eurobasket

Ucrania-España (Teledeporte) 18:00

ATLETISMO: Nacional en pista cubierta

Primera jornada (Teledeporte) 17:30

Mariano García, en el meeting de Madrid. | AFP7/EUROPA PRESS / Europa Press

Sábado, 28 de febrero

FÚTBOL: Primera División

Rayo-Athletic (DAZN) 14:00

Barcelona-Villarreal (Movistar) 16:15

Mallorca-Real Sociedad (DAZN) 18:30

Oviedo-Atlético (Movistar) 21:00

ATLETISMO: Nacional en pista cubierta

Segunda jornada (Teledeporte) 17:30

MOTOCICLISMO: Gran Premio Tailandia

Carrera Sprint (DAZN) 9:00

BALONCESTO: Liga Femenina Endesa

Estudiantes-Hozono Jairis (FEB.TV) 19:30

FÚTBOL SALA: Primera División

Jimbee-Jaén (Teledeporte) 13:00

ElPozo-Palma (LaLiga+) 18:00

Primera División femenina

STV Roldán-Chiloeches (RFEF TV) 18:00

Burela-LBTL Alcantarilla (RFEF TV) 18:45

Segunda División masculina

Zambú Pinatar-Burela 18:00

Domingo, 1 de marzo

FÚTBOL: Primera RFEF

FC Cartagena-Sabadell (Teledeporte) 16:00

Villarreal B-Real Murcia (M+/LaLiga+) 20:30

Segunda RFEF

Recreativo-Minera 12:00

Extremadura-Lorca 12:00

UCAM Murcia-Melilla 12:00

Jaén-Águilas 17:00

Xerez CD-Yeclano 18:00

Primera División

Elche-Espanyol (Teledeporte) 14:00

Valencia-Osasuna (Movistar) 16:15

Real Betis-Sevilla (DAZN) 18:30

Girona-Celta (Movistar) 21:00

ATLETISMO: Nacional en pista cubierta

Tercera jornada (Teledeporte) 9:30

Máximo Mártinez Quiles, rodando en Jerez. | / CIRCUITO DE JEREZ

MOTOCICLISMO: Gran Premio Tailandia

Carrera Moto3 (DAZN) 6:00

Carrera Moto2 (DAZN) 7:15

Carrera MotoGP (DAZN) 9:00