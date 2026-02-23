Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Comienza la última de febrero y entramos en marzo. Para empezar, este lunes el Jimbee Cartagena juega el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League de fútbol sala. El martes y miércoles también habrá Champions, pero de fútbol, con Atlético de Madrid y Real Madrid jugándose el pase a los octavos de final. El miércoles el FC Cartagena juega el partido aplazado ante el Sevilla Atlético, y el Águilas, líder de Segunda RFEF, contra el Recreativo de Huelva. El fin de semana también viene cargado. Comienza el Campeonato del Mundo de motociclismo con tres pilotos murcianos, Pedro Acosta, en MotoGP, Álvaro Carpe y Máximo Quiles, en Moto3, a la espera de la incorporación de Fermín Aldeguer, que está recuperándose de una operación. También hay jornada de fútbol sala tanto para Jimbee como para ElPozo. El sábado juega el Hozono Jairis en la pista del Estudiantes. Viernes, sábado y domingo se celebrará el Campeonato de España de atletismo en pista cubierta con varios atletas de la Región con opciones a medalla. Y el domingo acaba la semana con los encuentros de Real Murcia y FC Cartagena, además del Gran Premio de Tailandia.
Lunes, 23 de febrero
FÚTBOL: Primera División
Alavés-Girona (M+/DAZN) 21:00
FÚTBOL SALA: Champions League
Kairat-Jimbee (La 7/TVCartagena) 16:00
Martes, 24 de febrero
FÚTBOL: Champions, partido de vuelta
Atlético-Brujas (Movistar) 18:45
Miércoles, 25 de febrero
FÚTBOL: Primera RFEF, partido aplazado
FC Cartagena-Sevilla At. (LaLiga+) 20:00
Segunda RFEF, partido aplazado
Liga de Campeones
Real Madrid-Benfica (Movistar) 21:00
Jueves, 26 de febrero
FÚTBOL: Europa League
Celta-PAOK (Movistar) 21:00
Viernes, 27 de febrero
FÚTBOL: Primera División
Levante-Alavés (DAZN) 21:00
Champions League
Sorteo de octavos de final (Movsitar) 12:00
BALONCESTO: Clasificación Eurobasket
Ucrania-España (Teledeporte) 18:00
ATLETISMO: Nacional en pista cubierta
Primera jornada (Teledeporte) 17:30
Sábado, 28 de febrero
FÚTBOL: Primera División
Rayo-Athletic (DAZN) 14:00
Barcelona-Villarreal (Movistar) 16:15
Mallorca-Real Sociedad (DAZN) 18:30
Oviedo-Atlético (Movistar) 21:00
ATLETISMO: Nacional en pista cubierta
Segunda jornada (Teledeporte) 17:30
MOTOCICLISMO: Gran Premio Tailandia
BALONCESTO: Liga Femenina Endesa
Estudiantes-Hozono Jairis (FEB.TV) 19:30
FÚTBOL SALA: Primera División
Jimbee-Jaén (Teledeporte) 13:00
Primera División femenina
STV Roldán-Chiloeches (RFEF TV) 18:00
Burela-LBTL Alcantarilla (RFEF TV) 18:45
Segunda División masculina
Zambú Pinatar-Burela 18:00
Domingo, 1 de marzo
FÚTBOL: Primera RFEF
FC Cartagena-Sabadell (Teledeporte) 16:00
Villarreal B-Real Murcia (M+/LaLiga+) 20:30
Segunda RFEF
Recreativo-Minera 12:00
Extremadura-Lorca 12:00
UCAM Murcia-Melilla 12:00
Jaén-Águilas 17:00
Xerez CD-Yeclano 18:00
Primera División
Elche-Espanyol (Teledeporte) 14:00
Valencia-Osasuna (Movistar) 16:15
Real Betis-Sevilla (DAZN) 18:30
Girona-Celta (Movistar) 21:00
ATLETISMO: Nacional en pista cubierta
Tercera jornada (Teledeporte) 9:30
MOTOCICLISMO: Gran Premio Tailandia
Carrera Moto2 (DAZN) 7:15
Carrera MotoGP (DAZN) 9:00
