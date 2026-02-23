Adrián Colunga: "Si echaron a Xabi Alonso, imagínate"

Adrián Colunga sabe que la racha del Real Murcia le ha dejado en una situación límite. «Soy el máximo responsable», dijo en la rueda de prensa tras el derbi, en la que añadió que «claro que estoy capacitado para sacar el equipo adelante, sé cómo va esto. Llevo bastantes años en el fútbol, sé que cuando los resultados no son buenos se pone en el alambre al entrenador. Llevamos seis partidos sin ganar, que al final es una racha negativa, y si consideran que no tengo que ser yo, pues es lo que hay», apuntó.

Gran parte de la rueda de prensa estuvo centrada en su futuro: «Sabemos dónde estamos, que en este deporte vale ganar. Y sobre todo cuando estás aquí sentado, a toro pasado, pues dices, hostia, puedes cambiar esto, puedes cambiar lo otro. Esta es la vida del entrenador en todas las categorías. Si echaron a Xabi Alonso, imagínate», dijo ante otra pregunta.

Del encuentro afirmó que «creo que empezamos bien. Los primeros 10-15 minutos realizamos presión alta. Y me da la sensación de que después del gol nos echamos un poco atrás. También es verdad que ellos empezaban a tener un poco el balón. Y no supimos ajustar la presión, que en esa salida de 3-1, cayendo otro jugador, nos superaban bastante. Entonces nos hundimos mucho y nos costó salir. Luego, en la segunda parte, pues buscamos volver a apretar arriba. Quizá el cambio de Pedro Benito, ahora, a toro pasado, nos hubiera dado esa profundidad. Pero es que dejamos de tener esa profundidad en la primera parte. Eso es la toma de decisión que hace un entrenador. Y luego te hacen el segundo gol, vas a remolque, intentas tener opciones», añadió.

Cuando Colunga llegó al Murcia consiguió rescatar a un equipo que había tocado fondo, y lo levantó hasta la zona alta de la tabla, pero en apenas dos semanas la cosa cambió por completo. Nadie se imaginaba que, después de una racha tan buena, se volviese a ver la zona de descenso cerca. «Lo que ha cambiado es que se pierde. Ya lo dije una vez. Al final, el día del Hércules te meten un gol en el 90 de falta, sacas un empate, sigues trabajando. Al final, ahora estamos en una racha negativa. No ganas, pero esto pasa en todos los equipos, y la vía para arreglarlo es el trabajo», comentó el entrenador del Real Murcia.

Los que se llevan la peor parte de toda esta situación son los aficionados que van al campo cada semana. Una vez más, volvieron a llenar las gradas de la Nueva Condomina con la ilusión de irse con un buen sabor de boca a casa, pero la realidad, casi siempre, es muy distinta. «Al final como aficionado, se sufre mucho; esto es un deporte que yo ya lo he explicado muchas veces. Vas a perder muchas más veces de las que ganarás. Yo creo que la ilusión por ascender es máxima de todo el mundo, y yo el primero. El aficionado tiene que seguir ayudando a los jugadores, y que no haya ninguna duda del esfuerzo de ellos», añadió Adrián Colunga.

«Claro que la derrota duele más por ser el derbi ante el Cartagena, sobre todo por la masa social que tiene detrás. Pero siempre digo, al final son 3 puntos, y el domingo que viene más. Mañana toca entrenar; al igual que cuando se gana, el discurso es el mismo; esto es lo que tiene el fútbol profesional. Al final toca levantar cabeza; mañana los jugadores leerán las crónicas y vendrán con hambre de seguir trabajando para conseguir los 3 puntos en el próximo partido. No hay otra vía que no sea la de seguir trabajando», concluyó Adrián Colunga.