El UCAM Murcia vuelve a patinar fuera de casa

El UCAM Murcia volvió a fallar fuera de casa, en esta ocasión en Estepona (2-0). El cuadro universitario volvió a perder una oportunidad clave para seguir pisándole los talones al Águilas. Los de Germán Crespo cometieron errores y el conjunto malagueño, que estaba en puestos de descenso, logró aprovecharlos y dejar a los universitarios en la estocada. Al UCAM Murcia le tocará recuperar en el próximo encuentro en casa para no distanciarse mucho del primer puesto.

El plan de seguir en la pelea por el ascenso y seguir metiéndole presión al Águilas era el objetivo primordial. Los de Germán Crespo empezaron el encuentro frente al Estepona con energía, sabiendo que era un partido clave para dar un golpe sobre la mesa en la carrera por el ascenso directo.

Durante los primeros compases del juego, el UCAM Murcia tomó la iniciativa, logrando llegar a la portería rival en varias ocasiones. No terminaron de ser efectivos, pero le metieron el mierdo en el cuerpo al Estepona. La idea de dominar el control del juego que había impuesto Germán Crespo estaba saliendo a la perfección.

El Estepona tenía otros planes en su cabeza. El cuadro local empezó a ganar terreno y consiguió acercarse a la meta de Ackermann. El arquero uruguayo estuvo muy hábil para evitar el tanto de los malagueños; sin embargo, los universitarios se vieron sumidos en un constante asedio de los locales.

Tras una primera parte sin goles, pero con acercamientos peligrosos por parte del cuadro local, el segundo periodo no iba a ir del todo bien para el UCAM Murcia. Ale Contreras logró abrir el marcador después de un disparo desde la frontal. El meta universitario no consiguió llegar al lanzamiento del jugador del Estepona.

Tras el primer tanto de los locales, la situación no mejoró para el UCAM Murcia. En una salida de balón de Ackermann, tocó en corto con Alberto Soto, quien falló en el control y propició el segundo gol del Estepona. Al mediocentro universitario se le fue largo el control y Héber Pena se anticipó, remató de primeras y aumentó la ventaja de los suyos.

Una vez más, el UCAM Murcia volvió a desperdiciar una oportunidad clave en la pelea por el liderato. Los de Germán Crespo no estuvieron a la altura y cayeron ante un equipo en puestos de descenso.