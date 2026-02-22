El UCAM Murcia, más gigante que molino tras la Copa del Roig Arena

Muchas son las ocasiones que se recurre a ‘Don Quijote de la Macha’ para utilizar la comparativa de los molinos de viento con gigantes. Para relacionar la cordura de Sancho Panza con la locura del ingenioso Hidalgo de Cervantes. Pero hace tiempo que el UCAM Murcia CB dejó a un lado locura. Porque el conjunto universitario está más cuerdo que nunca y eso es algo que se ha palpado en cada rincón del Roig Arena durante la Copa del Rey de Valencia.

El conjunto universitario cayó en cuartos en la noche del viernes ante el Barça, pero a nadie le hubiera parecido una locura que ayer hubiese disputado las semifinales. A ninguno de los tres mil aficionados que se desplazaron desde Murcia les tildaron de locos por creer en algo así, porque muchos seguidores rivales de otros equipos de la ACB también lo creía. «Vuestro equipo juega muy bien, tiene un baloncesto muy divertido», esas fueron una de las frases más repetidas en la Fan Zone del majestuoso pabellón que acogió la edición de la Copa del Rey más multitudinaria de la ACB.

Un evento que fue la consolidación de que el UCAM Murcia ha conseguido subir un peldaño más en su escalera hacia la parte alta de la clasificación. Desde hacía tiempo, prácticamente desde la Copa del Rey de Granada en 2022, Sito Alonso venía repitiendo en cada uno de los éxitos más recientes conseguidos por el conjunto universitario que iban a pelear para que no fuera algo efímero. Y así lo está haciendo, un proceso largo y cargado de esfuerzo y trabajo que está permitiendo pelear cara a cara contra los equipos más poderosos de la Liga Endesa.

Michael Forrest, del UCAM Murcia, ante Darío Brizuela en la Copa del Rey de Valencia. / Francisco Calabuig

Porque así fue como jugó su partido ante el Barça en el Roig Arena. El UCAM Murcia no iba de tapado, no estaba por estar en Valencia. Fue un equipo grande, se comportó como un equipo grande y pareció un equipo grande. Porque le jugó de tú a tú a un Barça al que ya le había ganado en sus dos enfrentamientos hasta ahora esta temporada, pero que en esta ocasión le consiguió llevar a su terreno. Sin llegar a sentirse cómodo, sin poder desplegar todas sus virtudes, el UCAM no le perdió la cara al partido hasta que Kevin Punter lo rompió en el tramo final.

De hecho, muchos lo catalogaron como el mejor visto en la primera ronda de la competición, y los aficionados murcianos, desolados a la salida del encuentro el pasado viernes, nada más que recibían palabras de ánimo por la actuación realizada por la plantilla de Sito Alonso.

Dos aficionados del UCAM Murcia en los aledaños del Roig Arena. / Francisco Calabuig

Paso de gigante también en el aspecto social

Pero es que si el UCAM ha pasado de luchar por la permanencia a instalarse en la parte alta en el último lustro, también ha dado un paso de gigante fuera de la pista. Su proyecto deportivo parece más que consolidado, como también su aspecto social. Y es que el club murciano, en el año de su cuarenta aniversario desde su fundación, cuenta con un respaldo desde la grada nunca antes visto hasta hora. Primero en un Palacio de los Deportes en el que ha ido creciendo, donde seis mil espectadores en la grada cada partido ya no es algo noticioso. Pero sobre todo por su sentimiento de pertenencia, de identificación con un equipo que es el mejor en cuanto actitud y esfuerzo, a pesar de que cada verano tenga que reconstruir sus propios cimientos.

DeJulius, Martin y Forrest celebrando una canasta ante el Barça. / Francisco Calabuig

Como también ha logrado conectar el club con ellos, con todos sus guiños al pasado y raíces que están siendo plasmados en una hornada de ‘merchandising’ que también fue uno de los atractivos de la Copa del Rey de Valencia, ya que el ‘stand’ del equipo murciano ha sido uno de los más visitados durante estos tres días en los aledaños del Roig Arena. También, en parte, por el cuidado y el aprecio a cada detalle pensado no solo en los aficionados del propio UCAM, sino también para los que más disfrutan con este deporte.

«Las derrotas siempre te enseñan más que las victorias», comentaba Alejandro Gómez, el director general del UCAM, ayer con la eliminación de la Copa del Rey algo más digerida. Pero si algo ha enseñado este partido es que el club universitario ha dejado la locura un lado. Ahora está más cerca de los gigantes.