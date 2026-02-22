Solidaridad con La Huertecica en una milla para todas las edades

La Huertecica organizó la decimotercera edición de su milla solidaria donde recaudó fondos para apoyar sus acciones sociales. A nivel deportivo, en la carrera para sub-20, sub-23 y senior, el joven Moisés Martínez (4:30) ganó por delante de Manuel Martínez (4:38) y Alfonso Cavas (4:44); y en mujeres, victoria de Andrea Marco (5:25), con Jimena Molina (5:41) e Isabel Gallego (6:12) acompañándolas en el podio. En Master 34 y 40, Guillermo Otero (4:48) e Isabel Pelegrín (5:34) se anotaron el primer puesto, con Virginia Yepes y María Isabel Maldonado en los puestos de honor femeninos, y José Martínez y Joaquín Garnés, en el masculino. En Master 45 se impusieron Eduardo Galindo y María de los Llanos García; en Master 50, Mateo Pesquer y Kleine Idalit Gómez; en Master 50, 60, 65 y 70, Jorge Mulero y Teresa López; en sub-10, Astrid Cruz y Jorge Rivera; en sub-12, Carlota Alcaraz y Juan Carlos García; en sub-14, Mario Pesquer y Emma Gutiérrez; y en sub-16 y 18, Andrés Casales uy Adriana Sánchez.