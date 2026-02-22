Carreras populares
Solidaridad con La Huertecica en una milla para todas las edades
La prueba se disputa en Cartagena en el entorno del Palacio de los Deportes
La Huertecica organizó la decimotercera edición de su milla solidaria donde recaudó fondos para apoyar sus acciones sociales. A nivel deportivo, en la carrera para sub-20, sub-23 y senior, el joven Moisés Martínez (4:30) ganó por delante de Manuel Martínez (4:38) y Alfonso Cavas (4:44); y en mujeres, victoria de Andrea Marco (5:25), con Jimena Molina (5:41) e Isabel Gallego (6:12) acompañándolas en el podio. En Master 34 y 40, Guillermo Otero (4:48) e Isabel Pelegrín (5:34) se anotaron el primer puesto, con Virginia Yepes y María Isabel Maldonado en los puestos de honor femeninos, y José Martínez y Joaquín Garnés, en el masculino. En Master 45 se impusieron Eduardo Galindo y María de los Llanos García; en Master 50, Mateo Pesquer y Kleine Idalit Gómez; en Master 50, 60, 65 y 70, Jorge Mulero y Teresa López; en sub-10, Astrid Cruz y Jorge Rivera; en sub-12, Carlota Alcaraz y Juan Carlos García; en sub-14, Mario Pesquer y Emma Gutiérrez; y en sub-16 y 18, Andrés Casales uy Adriana Sánchez.
- Estrella un vaso en la cara a un hombre en una pelea en la puerta de un pub de Murcia
- Muere una mujer al chocar la furgoneta en la que viajaba con su familia contra un camión en la A-7 en Totana
- Ratoneras a cielo abierto: los 'puntos calientes' de la Región sin control y bajo riesgo por incendios o tormentas
- Real Murcia-FC Cartagena, un derbi descafeinado con media temporada en juego
- El Pizarrón gana el premio lo mejor del Carnaval
- La pala entra de urgencia al paseo marítimo de El Portús en Cartagena
- Condenan al Ayuntamiento de Cartagena a pagar más de 50 millones de euros a los promotores de El Vivero
- Así será la restauración de la rambla de Canteras: cinco kilómetros intervenidos y eliminación de especies invasoras para convertirla en un vergel