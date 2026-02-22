Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solidaridad con La Huertecica en una milla para todas las edades

La prueba se disputa en Cartagena en el entorno del Palacio de los Deportes

Las imágenes de la Milla Solidaria La Huertecica

Las imágenes de la Milla Solidaria La Huertecica /

Dioni García

Dioni García

La Huertecica organizó la decimotercera edición de su milla solidaria donde recaudó fondos para apoyar sus acciones sociales. A nivel deportivo, en la carrera para sub-20, sub-23 y senior, el joven Moisés Martínez (4:30) ganó por delante de Manuel Martínez (4:38) y Alfonso Cavas (4:44); y en mujeres, victoria de Andrea Marco (5:25), con Jimena Molina (5:41) e Isabel Gallego (6:12) acompañándolas en el podio. En Master 34 y 40, Guillermo Otero (4:48) e Isabel Pelegrín (5:34) se anotaron el primer puesto, con Virginia Yepes y María Isabel Maldonado en los puestos de honor femeninos, y José Martínez y Joaquín Garnés, en el masculino. En Master 45 se impusieron Eduardo Galindo y María de los Llanos García; en Master 50, Mateo Pesquer y Kleine Idalit Gómez; en Master 50, 60, 65 y 70, Jorge Mulero y Teresa López; en sub-10, Astrid Cruz y Jorge Rivera; en sub-12, Carlota Alcaraz y Juan Carlos García; en sub-14, Mario Pesquer y Emma Gutiérrez; y en sub-16 y 18, Andrés Casales uy Adriana Sánchez.

