Fútbol
Real Murcia y FC Cartagena llegan al derbi entre grandes medidas de seguridad
Un aficionado grana es identificado por lanzar un objeto al autobús de los visitantes
Frente a miles de aficionados y un gran despliegue policial llegaron a la Nueva Condomina los autobuses de FC Cartagena, en primer lugar, y Real Murcia, media hora más tarde. Cánticos y ambiente hostil para los primeros, y bengalas, bufandas al viento y gritos de ánimo para los segundos.
Gran expectación la generada en torno al estadio murcianista para vivir el segundo derbi regional de la temporada en Primera RFEF. A pesar de no llegar los equipos en su mejor momento, nadie ha querido perderse este partido entre dos candidatos al ascenso de categoría que ahora viven lejos de los puestos de privilegio. El resultado del derbi y lo que de él se proyecte pueden cambiar las dinámicas.
La policía, que acordonó y controló la zona, intervino para identificar a un aficionado grana que lanzó una botella de plástico al autobús cartagenero. Por lo general, hubo comportamiento cívico pese a la rivalidad existente y no se vivieron momentos de tensión durante toda la previa.
- Estrella un vaso en la cara a un hombre en una pelea en la puerta de un pub de Murcia
- Muere una mujer al chocar la furgoneta en la que viajaba con su familia contra un camión en la A-7 en Totana
- Ratoneras a cielo abierto: los 'puntos calientes' de la Región sin control y bajo riesgo por incendios o tormentas
- Real Murcia-FC Cartagena, un derbi descafeinado con media temporada en juego
- El Pizarrón gana el premio lo mejor del Carnaval
- La pala entra de urgencia al paseo marítimo de El Portús en Cartagena
- Condenan al Ayuntamiento de Cartagena a pagar más de 50 millones de euros a los promotores de El Vivero
- Así será la restauración de la rambla de Canteras: cinco kilómetros intervenidos y eliminación de especies invasoras para convertirla en un vergel