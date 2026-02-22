Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Murcia y FC Cartagena llegan al derbi entre grandes medidas de seguridad

Así ha vivido la afición del Real Murcia la previa al derbi regional

Así ha vivido la afición del Real Murcia la previa al derbi regional / Juan Carlos Caval

Alfonso Asensio

Frente a miles de aficionados y un gran despliegue policial llegaron a la Nueva Condomina los autobuses de FC Cartagena, en primer lugar, y Real Murcia, media hora más tarde. Cánticos y ambiente hostil para los primeros, y bengalas, bufandas al viento y gritos de ánimo para los segundos.

Un seguidor del Real Murcia, identificado por lanzar un objeto al autobús del FC Cartagena

Alfonso Asensio

Gran expectación la generada en torno al estadio murcianista para vivir el segundo derbi regional de la temporada en Primera RFEF. A pesar de no llegar los equipos en su mejor momento, nadie ha querido perderse este partido entre dos candidatos al ascenso de categoría que ahora viven lejos de los puestos de privilegio. El resultado del derbi y lo que de él se proyecte pueden cambiar las dinámicas.

El FC Cartagena llega al estadio para el derbi ante el Murcia entre cánticos en contra de seguidores granas

Alfonso Asensio

La policía, que acordonó y controló la zona, intervino para identificar a un aficionado grana que lanzó una botella de plástico al autobús cartagenero. Por lo general, hubo comportamiento cívico pese a la rivalidad existente y no se vivieron momentos de tensión durante toda la previa.

