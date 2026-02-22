Real Murcia-FC Cartagena, un derbi descafeinado con media temporada en juego

Regresa el derbi regional. El duelo más esperado del año para granas y albinegros. El que enfrenta a Real Murcia y FC Cartagena (18.15 horas, La7 TV) en su segunda edición de la temporada, la de la segunda vuelta. El de la primera se saldó con la victoria por la mínima del cuadro murciano en tierras cartageneras cuando los de Adrián Colunga estaban en plena racha positiva. Ahora, ninguno de los dos equipos llega en dinámica positiva. Rozando los puestos de descenso a Segunda RFEF, aunque con dos partidos menos que sus rivales, murcianos y cartageneros se miden buscando un salto en la tabla que les permita regresar a la parte alta. Sólo el que controle la presión logrará su objetivo.

Y eso que el de esta tarde es uno de los derbis más descafeinados que se recuerdan en cuanto al enfrentamiento entre aficiones. La situación deportiva de ambos equipos y los sucesos extradeportivos en el Cartagonova han acaparado la atención de las dos parroquias hasta el punto de desenfocar el partido de hoy. No obstante, un derbi siempre es un derbi. Como mencionó el exmurcianista Íñigo Vélez, recién llegado al banquillo albinegro, «no es un partido normal». Es un encuentro que vale mucho más que los tres puntos que hay en juego.

La vieja rivalidad entre las ciudades de Murcia y Cartagena se traslada al césped de la Nueva Condomina después del primer asalto en el Cartagonova. Allí vencieron los granas con un solitario gol del canterano Héctor Pérez, pero las circunstancias han cambiado mucho a ambos lados del Puerto de la Cadena.

Fichajes y movimientos

En clave cartagenera, el cambio más sustancial ha llegado en el banquillo. Javi Rey, que dirigió al equipo durante toda la primera vuelta, fue destituido tras dos encuentros de la segunda. Hace ya casi un mes, pero hasta ahora no se ha estabilizado la plantilla. Iñigo Vélez firmó como técnico albinegro el pasado miércoles 18 de febrero después de tres semanas de interinidad de Raúl Guillén y un fichaje fallido, el de Federico Arias, sin licencia para entrenar en Primera RFEF.

Adrián Colunga, en rueda de prensa / Prensa Real Murcia

Tanto para Real Murcia como para FC Cartagena, el mercado de invierno ha supuesto un punto de inflexión. Ambos han realizado nueve operaciones en su primera plantilla y ambos con las mismas intenciones. Cuatro bajas y cinco altas para reforzar posiciones defensivas y remodelar la parcela ofensiva.

Los capitalinos dejaron marchar al defensa Andrés López y a los delanteros Matheus Cadorini, Alex Schalk y Agim Zeka para fichar a los centrales Jon García y Óscar Gil y a los atacantes Joel Jorquera, Victor Narro, y Juanto Ortuño, hermano del delantero albinegro Alfredo Ortuño, al que se enfrenta hoy. Los portuarios abrieron la puerta al central Fran Vélez y a los extremos Carlos Calderón, Chuca y Nacho Sánchez para firmar al defensa Eneko Ebro, el mediocentro Jean Jules y los extremos Yanis Rahmani, Benito Ramírez, y Willy Chatiliez.

Malas rachas

En cuanto a lo puramente futbolístico, ninguno de los dos equipos llega en su momento más boyante. De hecho, ambos conjuntos rozan las posiciones de descenso. Si bien es cierto que los dos vieron aplazado su partido de la vigésimo tercera jornada por culpa de las tormentas y cuentan con una desventaja con respecto a los rivales que si jugaron, tampoco han hecho un buen trabajo en los últimos meses.

Murcianistas y cartageneristas ocupan la décimo quinta y décimo cuarta posición de la tabla respectivamente, con 31 puntos en el casillero de ambas escuadras. También están empatados a resultados con 8 victorias, 7 empates y 8 derrotas. Tres goles, los que ha metido de más el Real Murcia, es lo único que separa a los eternos rivales de la Región de Murcia. Mientras que el equipo de Adrián Colunga tiene la diferencia de goles a cero, el del recién llegado Íñigo Vélez la tiene en -3.

Iñigo Vélez, en su presentación, acompañado de Alejandro Arribas / Iván Urquízar

Sobre su momento de forma, el Real Murcia suma cinco partidos sin ganar, con tres derrotas y dos empates y cuatro seguidos sin marcar. Ganó al Sanluqueño fuera de casa por 0 a 2 el pasado 4 de enero y no ha vuelto a saborear el triunfo. Empate ante el Hércules (1.-1), perdió en Ibiza (2-0), contra el Algeciras en casa (0-2), empató a cero en Teruel y volvió a caer en Alcorcón (1-0).

El Cartagena, aunque ganó al colsita Sevilla Atlético la pasada jornada por 2 a 1, no ofrece la mayor de las garantías después de una racha de dos meses sin victorias. En ese tiempo ha empatado contra el Alcorcón (1-1) y Europa (2-2) y ha perdido contra el Ibiza (1-4), Villarreal B (1-0) y Hércules (2-0). El cambio de entrenador a cuatro días del partido arroja aún más incertidumbre a la puesta en escena de un Cartagena irregular.

La enfermería, clave

Como parte positiva, sólo registra dos lesionados el cuadro visitante: Benito Ramírezs y Marco Carrascal, de baja prolongada. Recuperado Alfredo Ortuño, tiene a todos sus futbolistas disponibles Iñigo Vélez para su debut con el Cartagena. El equipo local, que ha tenido serias dificultades este curso con las lesiones, sigue arrastrando muchas dudas. No es segura la participación de Héctor Pérez, Alberto González, Jon García ni Sergio Moyita, mientras que David Vicente y el portero Gianfranco Gazzaniga se pierden el choque por sanción.

Arbitra el choque el colegiado almeriense Pablo Morales Moreno, de 30 años, en Primera RFEF desde la temporada 2021-22. Pese a lo descafeinado del ambiente previo, el partido fue declarado de alto riesgo. El duelo en el césped puede decidir las aspiraciones de cada equipo en lo que resta de temporada.

Noticias relacionadas

La afición del Cartagena no agota las 4.000 entradas

El FC Cartagena no estará solo en Nueva Condomina para enfrentarse al Real Murcia en el derbi. Lo acompañarán unos 2.000 aficionados que han retirado su entrada visitante. No obstante, esa cifra se queda corta sobre el total de entradas cedidas por el cuadro murciano, que es de 4.000, las mismas que cedió el Cartagena en la primera vuelta y sí agotaron los seguidores murcianistas. La Federación de Peñas del FC Cartagena, además, ha fletado seis autobuses que partirán desde el Cartagonova para llegar a Nueva Condomina. Por su parte, la afición del Real Murcia prepara una previa que durará tres horas y media. La FEPEMUR ha citado a los aficionados granas a las 15.00 horas de la tarde y también está fijado el recibimiento al autobús del equipo a las 16.20 horas. Se esperan un total de 23.000 aficionados que generarán un gran ambiente en las gradas del estadio murciano, pero que se quedarán lejos del posible lleno de Nueva Condomina.