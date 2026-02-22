Previas de Águilas, Yeclano, UCAM, Lorca y Minera en Segunda RFEF

Lorca Deportiva-Atlético Antoniano

Esta tarde, a las seis en el estadio Artés Carrasco, el Lorca Deportiva recibe al Atlético Antonio, frente al que perdió por 3-1 en la ida en un encuentro donde los lorquinistas solo pudieron marcar de penalti. Los visitantes suelen bajar muchos enteros cuando juegan lejos de su terreno de juego y el pasado fin de semana perdieron ante el Estepona (1-2). El Lorca viene de empatar ante el Atlético Malagueño y suma cuatro jornadas sin perder. Son sextos a dos puntos del play off y el Antoniano, noveno. «Necesitamos sumar tres puntos para seguir escalando hacia los puestos de más arriba y alejarnos de los de abajo. Nos vamos a encontrar un rival que está herido por los últimos resultados. Defiende muy bien, por lo que nos va a costar marcarles», dijo el técnico lorquinista. Soler podría ser baja por una lesión muscular en un duelo que dirigirá el técnico Carlos Albadalejo.

Deportiva Minera-Xerez CD

La Minera llega a uno de esos fines de semana que definen temporadas. El tropiezo del pasado domingo ante el Jaén (0-2) dejó al conjunto cartagenero en la quinta posición de la tabla. La respuesta tiene ahora que llegar en casa, ante su afición y contra uno de los equipos que le ha adelantado en la clasificación. A las 12:00 recibe en el Ángel Celdrán al Xerez CD, cuarto en la tabla. Checa, técnico minero, dirigió al conjunto jerezano hasta el pasado verano y conoce a la perfección los mecanismos, los jugadores y la filosofía del equipo andaluz. La directiva ha declarado el encuentro ‘Día del Club’: los abonados deberán pasar por taquilla abonando 10 euros, mientras que el público general pagará 15. Se espera presencia de afición visitante. El Ángel Celdrán tiene la palabra en un partido que mantendría a los locales en la lucha por el primer puesto. Y la Minera, la obligación de responder.

Yeclano Deportivo-La Unión Atlético

El Yeclano Deportivo y La Unión Atlético se citan esta tarde (17:00 horas, Football Club) en La Constitución con la permanencia como telón de fondo. Un choque directo entre dos equipos igualados en la tabla, en sus malas rachas y, sobre todo, en la necesidad de frenar una caída que empieza a resultar preocupante. El conjunto azulgrana solo ha sumado tres puntos de los últimos dieciocho posibles; y La Unión Atlético, solo dos puntos en las últimas seis jornadas, y llega a Yecla tocado anímicamente tras caer ante el Águilas (1-3). La tabla no deja margen para eufemismos: ambos equipos acumulan 30 puntos, uno solo por encima del play out y cuatro sobre los puestos de descenso directo. El partido llega cargado de subtexto. Para el Yeclano, el calor de La Constitución puede ser el empujón que devuelva a un equipo que ha perdido la brújula. Para La Unión, sumar a domicilio sería un golpe de oxígeno.

Estepona-UCAM Murcia

El UCAM Murcia vuelve a viajar fuera para disputar un nuevo enfrentamiento, en el que seguirá con la idea de mantenerse vivo en la pelea por el liderato. El cuadro universitario está a un solo punto de distancia del Águilas y visita hoy al Estepona (12:00, Web Directo). Con el triunfo de la semana pasada ante el Almería B, los universitarios arreglaron su tropiezo de la anterior jornada. «Aunque el rival esté abajo, va a ser un partido duro. Los tres puntos nos vendrían muy bien, sobre todo porque la semana que viene nos espera otro enfrentamiento complicado. Encadenar dos o tres victorias seguidas nos acercaría mucho más a nuestro objetivo», mencionó Germán Crespo. La alineación más probable es la formada por Ackermann, Héctor, Alvarito, Aitor Puñal, Javi Ramírez, Urcelay, Pablo Hernández, Juanma Bravo, Aquino, Ale Marín y Baldrich.

Águilas FC-Atlético Malagueño

La vista del colista Malagueño al líder, el Águilas FC (18:00 horas) al Centenario El Rubial, suscita recelos a los costeros en el arranque de siete días donde los aguileños visitarán también a Recreativo de Huelva y Real Jaén. Adrián Hernández no puede contar con los sancionados, el extremo Kevin Manzano, el polivalente José Más y el delantero Chris Martínez, quien también arrastra molestias, por lo que realizará los cambios justos, en donde Salcedo tiene asegurada la portería, quedando Johan Terranova y Héctor Martínez en los laterales, con Ebuka y Uri en el centro de la zaga; Mario Abenza, Jasser y Adri Pérez ocuparán la medular, quedando Javi Pedrosa y Javi Castedo en las bandas, con Boris en ataque. Los aguileños suman 42 puntos y los andaluces, pese a ser últimos, han sumado un triunfo y dos empates en las tres últimas jornadas.