Fútbol
Octavo duelo regional en Nueva Condomina, donde el Real Murcia domina la estadística
Cuatro triunfos para el cuadro grana, dos victorias para la escuadra albinegra y un empate son los precedentes hasta el momento
El próximo 11 de octubre se cumplirán 20 años de la inauguración del estadio Nueva Condomina, actual feudo del Real Murcia y escenario de los capítulos más recientes del derbi regional frente al FC Cartagena como local. Desde la apertura del recinto murcianista, ambos equipos se han enfrentado en siete ocasiones, con un balance favorable al conjunto grana: cuatro victorias del Real Murcia, un empate y dos triunfos del cuadro albinegro.
El primer enfrentamiento entre ambos en Nueva Condomina se disputó el 8 de noviembre de 2009 y permanece como uno de los recuerdos más especiales para la afición cartagenerista. El FC Cartagena, dirigido entonces por Juan Ignacio Martínez, firmó una contundente victoria por 1-4 en un encuentro que dejó clara su superioridad desde los primeros compases. Quique de Lucas adelantó a los visitantes en el minuto 3 y, apenas un minuto después, Víctor Fernández amplió la ventaja con el 0-2. Toché encarriló definitivamente el partido en el minuto 25 con el tercer tanto. Ya en la segunda mitad, Isaac Jové recortó distancias, pero de nuevo Víctor Fernández, en el tramo final, cerró la goleada.
El segundo duelo en el coliseo murcianista llegó el 31 de marzo de 2012 y supuso la primera victoria del Real Murcia en un derbi regional en su nuevo estadio. El conjunto grana se impuso por 2-1 gracias a los goles de Emilio Sánchez y Cristian García, iniciando así una dinámica favorable como local ante su eterno rival.
La tendencia se mantuvo el 13 de diciembre de 2015, cuando el Real Murcia volvió a imponerse, en esta ocasión por 2-0. En un partido que parecía encaminado al empate, Gorka Azkorra y Sergio García decidieron el encuentro en el tramo final.
El cuarto enfrentamiento entre ambos equipos en el estadio se disputó el 30 de octubre de 2016 y terminó sin goles. El 0-0 registrado aquella tarde es, hasta la fecha, el único empate entre Real Murcia y FC Cartagena en el recinto murcianista.
El 8 de abril de 2018 se vivió un nuevo triunfo grana por 2-1. Armando Ortiz y Pedro Orfila marcaron para el Real Murcia, mientras que Rubén Cruz había recortado distancias para el conjunto albinegro en la primera mitad. Finalmente, los tres puntos se quedaron en la capital del Segura en un partido muy disputado.
Ese mismo año, el 18 de noviembre de 2018, el FC Cartagena logró su segundo triunfo en Nueva Condomina. El Real Murcia se adelantó en la primera parte con un gol de Dani Aquino, pero en los minutos finales el conjunto cartagenerista remontó el encuentro con dos zarpazos de Fito Miranda y Santi Jara, firmando el definitivo 1-2 para el cuadro cartagenerista.
El último precedente entre ambos equipos en el estadio murcianista data del 8 de diciembre de 2019 y se resolvió con victoria del Real Murcia por 2-0. Edu Luna abrió el marcador en el minuto 4 y Víctor Meseguer sentenció en el minuto 90, en un triunfo de gran importancia para el conjunto grana.
A lo largo de estos siete enfrentamientos, Nueva Condomina se ha consolidado como un escenario clave en la historia reciente del derbi regional, reflejando la intensidad y la rivalidad entre Real Murcia y FC Cartagena. Con un balance favorable a los murcianistas, pero con actuaciones memorables de ambos bandos, el estadio continúa siendo testigo de una de las grandes rivalidades del fútbol de la Región.
