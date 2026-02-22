El jugador del Lorca Fútbol Base Alberto, citado por la selección española sub-15

Alberto Martínez Gallego, jugador del Lorca FB natural de Pulpí, ha sido preseleccionado para la selección española sub-15. El futbolista firmó hace unas semana por el Real Madrid tras alcanzar un acuerdo la entidad blanca y el club que preside Antonio Sánchez Carrasco. Martínez milita en el equipo de Superliga cadete del Lorca FB. Nació en 2011, tiene catorce años y su entrenador es Paco Fajardo. Juega de interior derecha y permanecerá en el club lorquino hasta el 30 de junio. Debe jugar dos partidos los días tres y cinco de marzo con Italia en Roma.

En la historia del fútbol lorquino no ha habido muchos jugadores que hayan sido internacionales en cualquiera de sus categorías, y Alberto es el segundo del Lorca FB tras Ginés Sorroche, ahora en el Real Betis, con la sub-17. Juan Moya, siendo jugador del Real Murcia, llegó a jugar con la sub-21; Jero Miñarro, militando en el Valencia, lo hizo en todas las categorías desde sub-15 a sub-20; Bonaque, militando en los cadetes del Real Madrid, jugó en la sub-15; y Pedro Embarre, siendo del Lorca Promesas, fue preseleccionado con la sub-16.