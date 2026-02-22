Fútbol
El jugador del Lorca Fútbol Base Alberto, citado por la selección española sub-15
El futbolista de 14 años de Pulpí ha firmado contrato con el Real Madrid
Alberto Martínez Gallego, jugador del Lorca FB natural de Pulpí, ha sido preseleccionado para la selección española sub-15. El futbolista firmó hace unas semana por el Real Madrid tras alcanzar un acuerdo la entidad blanca y el club que preside Antonio Sánchez Carrasco. Martínez milita en el equipo de Superliga cadete del Lorca FB. Nació en 2011, tiene catorce años y su entrenador es Paco Fajardo. Juega de interior derecha y permanecerá en el club lorquino hasta el 30 de junio. Debe jugar dos partidos los días tres y cinco de marzo con Italia en Roma.
En la historia del fútbol lorquino no ha habido muchos jugadores que hayan sido internacionales en cualquiera de sus categorías, y Alberto es el segundo del Lorca FB tras Ginés Sorroche, ahora en el Real Betis, con la sub-17. Juan Moya, siendo jugador del Real Murcia, llegó a jugar con la sub-21; Jero Miñarro, militando en el Valencia, lo hizo en todas las categorías desde sub-15 a sub-20; Bonaque, militando en los cadetes del Real Madrid, jugó en la sub-15; y Pedro Embarre, siendo del Lorca Promesas, fue preseleccionado con la sub-16.
