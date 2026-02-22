El Jimbee Cartagena, a las puertas de la historia en Almaty

Miles de kilómetros separan Cartagena de Almaty, pero la distancia no ha hecho sino alimentar la ambición de un Jimbee que ya se encuentra en tierras kazajas, listo para protagonizar este lunes 23 de febrero uno de los momentos más trascendentales de su historia. Los cuartos de final de la UEFA Futsal Champions League aguardan a un conjunto que llega a Asia Central con hambre de gloria europea.

El viaje no fue sencillo. La expedición cartagenera partió en la mañana del viernes desde su ciudad, Cartagena, puso rumbo a Valencia y desde allí emprendió un largo periplo con escala en Estambul que culminó un día después con la llegada a la capital kazaja. Un auténtico maratón de aeropuertos y husos horarios que, lejos de frenar al equipo de Duda, no ha hecho más que templar su determinación.

Y es que el Jimbee tiene motivos de sobra para soñar a lo grande. La Supercopa de España, único título en disputa hasta la fecha, ya descansa en sus vitrinas, sumándose a los dos campeonatos de Liga que en los últimos años han consolidado al conjunto cartagenero en la cima del fútbol sala nacional. Pero el apetito no está saciado, ni mucho menos.

Lo que viene por delante es, sencillamente, mareante: la fase final de la Copa de España el próximo mes, la Final Four de la Copa del Rey en mayo, el desafío de revalidar en junio, por tercer año consecutivo, el título liguero en el play off y, si el milagro europeo se consuma, la Final Four de la máxima competición continental. Cinco títulos aún en juego. Cinco oportunidades para que esta temporada pase a los libros de historia.

Todo empieza —o todo puede terminar— en Almaty. En un pabellón kazajo a miles de kilómetros de casa, el Jimbee Cartagena escribe esta semana el capítulo más ambicioso de su existencia.

«Que esté tan lejos el destino es un hándicap para nosotros en la ida y lo será para ellos en la vuelta. Son 6.380 kilómetros y los mismos para volver, como ir a Brasil para jugar un partido, que será realmente complicado», valoró Eduardo Sao Thiago ‘Duda’. El entrenador del Jimbee mostró respeto por el «actual subcampeón de Europa» y «que representa a un país con una enorme tradición de fútbol sala».

Noticias relacionadas

Este duelo reedita el partido de semifinales del curso pasado en Le Mans. El Almaty ganó aquel partido por 3 a 2. Esta puede ser la revancha en la busca de las semifinales por segundo año consecutivo. Para duda, el Jimbee «es un equipo muy difícil de eliminar» y confía en «lograr un buen resultado».