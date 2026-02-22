El Hozono Jairis busca en casa su cuarta victoria consecutiva ante el Estepona

El Hozono Global Jairis, con lleva tres victorias seguidas y nueve en las diez últimas jornadas en la Liga Femenina Endesa de baloncesto, persigue otro triunfo hoy (13:00 horas, FEB TV.es) en el pabellón Fausto Vicent ante el Ingeniería Ambiental Estepona malagueño para consolidar su cuarta posición.

La plantilla dirigida por César Aneas cuenta con un bloque de jugadoras nacionales compuesto por Ceci Muhate, Lucía Rodríguez, Marta Ortega, Noelia Masía y la exbaloncestista del Jairis Claudia Contell.

Junto a ellas están la maliense Sika Koné y la argentina Meli Gretter, así como otras internacionales como las estadounidenses Tanaya Atkinson y Madison Conner y la mozambiqueña Leia Dongue. Además, hoy debutará la base montenegrina Marija Lekovic, de 23 años y de 1,70 metros, que llega al conjunto andaluz tras desvincularse de Valencia Basket.

«Es un equipo que tiene dos caras y la buena lo hace ser muy peligroso. Es mejor no mirar la clasificación, porque parece que es de los conjuntos de abajo, pero realmente compite con los de arriba», declaró Bernat Canut, técnico del Jairis, al referirse al cuadro andaluz.

Destacó que «tiene una plantilla muy potente, con polivalencia tanto en el juego interior como en el exterior, con muchos puntos, y que cuando acelera, da mucho miedo».

«Tenemos que hacer un partido completo defensivamente jugando muy en equipo para parar todas sus armas», añadió el técnico ilerdense.

Sobre el estado físico de Lou López-Sénéchal, de baja por una lesión en la rodilla derecha entre seis y diez semanas, única ausencia local, el de La Seu de Urgell comentó que «la operación fue bien, ya anda casi sin muletas y está haciendo trabajo de fuerza».

Noticias relacionadas

«Estamos muy satisfechos y contentos por verla con esa sonrisa y con las ganas de volver lo antes posible, pero con los tiempos adecuados», apostilló.