Fernando Rodríguez y Alba Forte, campeones regionales de duatlón en Lorca

El VII Duatlón Ciudad de Lorca puso en juego los títulos regionales de la modalidad con triunfos de Fernando Rodríguez, del Triatlón Archena Sipcam, y Alba Forte, del Isbilya-Sloppy Joe’s, en una cita que contó con la participación de más de 300 deportistas. Rodríguez levantó la cinta de ganador con un tiempo de 56:18, seguido de Alfonso Cervantes, del Tragamillas, con 56:43, y de Bartomeu Crespí, del Triatlón Murcia Ailimpo, con 57:08. En la clasificación femenina Alba Forte ganó con solvencia, con 1h.06:51, siendo segunda Natalia Hidalgo, del Cidade de Lugo, con 1h.08:02, y tercera, Marta Belmonte, del Tritandem, con 1h.08:07.

En la competicón de menores, los mejores fueron Hugo Martínez, del Club Triatlón Albacete Res, y Gloria Muñoz, del Arabi-Yecla, en categoría juvenil; Arturo García y Nayra Novoa, ambos del CT Águilas Primaflor, en cadete; Pedro García y Vera González, del Club Triatlón Lorca, en infantil; y Daniel Franco, del CT Lorca, y Leyre Pintado, del Triatlón Guerrita Alcantarilla, en alevín.